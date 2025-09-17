50 golov za Real Madrid: Mbappe po 64 tekmah, kaj pa ostali?

Real Madrid se je na uvodni tekmi nove sezone najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja za tri točke pošteno namučil. Kraljevi klub je bil boljši tekmec, imel obilico izjemnih priložnosti, kljub temu pa so v 22. minuti povedli nogometaši Marseilla. Izid je v 29. minuti poravnal Kylian Mbappe in vajo ponovil v 81. minuti, ko je s 50. zadetkom za Real Madrid postavil končni izid tekme.

Dvomita celo AS in Marca: Če je to penal za Real, potem ...

O mejniku francoskega zvezdnika je bilo po tekmi malo govora, saj je bilo v središču pozornosti sojenje. A to bo, po vsej verjetnosti, hitro pozabljeno, Mbappe pa bo vsekakor še lep čas med deseterico nogometašev, ki so za 50 zadetkov v dresu kraljevega kluba potrebovali najmanj tekem.

Na vrhu omenjenega seznama je Fernando Sañudo, ki je potreboval 47 obračunov, dva več pa je za mejnik 50 golov odigral Gaspar Rubio. Omenjena sta igrala v prvi polovici 20. stoletja, na tretjem mestu pa je Cristiano Ronaldo, ki je 50. zadetek dosegel na svoji 54. tekmi.

Legendarni Alfredo Di Stefano je potreboval 56 tekem, eno več pa Ferenc Puskas. Mbappe je s 64 tekmami na devetem mestu, s tem pa je prehitel številne zvezdnike Real Madrida. Ronaldo Nazario je na 11., Karim Benzema na 23., Raul Gonzalez pa na 27. mestu.