Svetli način
Nogomet

50 golov za Real Madrid: Mbappe po 64 tekmah, kaj pa ostali?

Madrid, 17. 09. 2025 18.30 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.M.
Komentarji
9

Nogometaši Real Madrida so na prvi dan nove sezone Lige prvakov proti Marseillu slavili z 2:1, oba zadetka pa je dosegel Kylian Mbappe, ki je bil dvakrat natančen z enajstih metrov. Na svoji 64. tekmi v dresu Real Madrida je tako dosegel 50. gol, v zgodovini kluba pa je le osem nogometašev za ta dosežek potrebovalo manj časa.

Kylian Mbappe na tekmi proti Marseillu
Kylian Mbappe na tekmi proti Marseillu FOTO: AP

Real Madrid se je na uvodni tekmi nove sezone najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja za tri točke pošteno namučil. Kraljevi klub je bil boljši tekmec, imel obilico izjemnih priložnosti, kljub temu pa so v 22. minuti povedli nogometaši Marseilla. Izid je v 29. minuti poravnal Kylian Mbappe in vajo ponovil v 81. minuti, ko je s 50. zadetkom za Real Madrid postavil končni izid tekme.

Preberi še Dvomita celo AS in Marca: Če je to penal za Real, potem ...

O mejniku francoskega zvezdnika je bilo po tekmi malo govora, saj je bilo v središču pozornosti sojenje. A to bo, po vsej verjetnosti, hitro pozabljeno, Mbappe pa bo vsekakor še lep čas med deseterico nogometašev, ki so za 50 zadetkov v dresu kraljevega kluba potrebovali najmanj tekem.

Na vrhu omenjenega seznama je Fernando Sañudo, ki je potreboval 47 obračunov, dva več pa je za mejnik 50 golov odigral Gaspar Rubio. Omenjena sta igrala v prvi polovici 20. stoletja, na tretjem mestu pa je Cristiano Ronaldo, ki je 50. zadetek dosegel na svoji 54. tekmi.

Legendarni Alfredo Di Stefano je potreboval 56 tekem, eno več pa Ferenc Puskas. Mbappe je s 64 tekmami na devetem mestu, s tem pa je prehitel številne zvezdnike Real Madrida. Ronaldo Nazario je na 11., Karim Benzema na 23., Raul Gonzalez pa na 27. mestu.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe FOTO: AP

Real ob zmagi izgubil Alexandra-Arnolda

Na omenjeni tekmi proti Marseillu je novinec Trent Alexander-Arnold hitro po začetku tekme zaradi poškodbe zapustil zelenico. Klub je potrdil, da si je poškodoval stegensko mišico in bo odsoten več tednov. Posledično bo izpustil mestni derbi, vprašljiv pa je za El Clasico, ki bo 26. oktobra, in vrnitev v Liverpool, proti kateremu bo kraljevi klub v Ligi prvakov igral 4. novembra.

KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PD00X
17. 09. 2025 19.40
+1
goli iz penalov se ne bi smeli šteti v nobeno statistiko
ODGOVORI
1 0
paulista
17. 09. 2025 19.40
Eh kak Mbappe 2022 je...pušno je proti Argentini kjer igra največji čarovnik nogometa današnjega časa
ODGOVORI
0 0
Pauperes Commilitones
17. 09. 2025 19.40
Ha ha, koliko pa brez penalov ?
ODGOVORI
0 0
Petarda10
17. 09. 2025 19.31
+1
penalbappe
ODGOVORI
1 0
Minifa
17. 09. 2025 19.07
+0
Novi PENALDOMAN..
ODGOVORI
1 1
921
17. 09. 2025 19.46
iz Penal Madrida
ODGOVORI
0 0
Boris Kavčič
17. 09. 2025 18.53
+1
naslednik PENALDA...
ODGOVORI
2 1
schrodingerScat
17. 09. 2025 18.51
+5
Glede na kolicino penalov, ki jim jih piskajo, bi jih moral imeti ze vsaj dvakrat toliko.
ODGOVORI
6 1
Broj Jedan
17. 09. 2025 18.50
+3
Kok od teha je blo s penal pike? 75%?
ODGOVORI
4 1
