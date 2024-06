500 srbskih huliganov načrtuje prihod na tekmo proti Angliji

OGLAS

Nemški policist pred avtobusom angleške reprezentance. FOTO: AP icon-expand

Peter Both, načelnik policijske enote v Gelsenkirchnu, je povedal, da policija planira omenjeno skupino srbskih huliganov prestreči pred njihovim prihodom v mesto na zahodu Nemčije. Na tekmi, ki bo odigrana v nedeljo ob 21. uri, naj bi bilo prisotnih okrog 40.000 angleških navijačev in 8.000 privržencev Srbije. Tekma je bila po posvetu evropske nogometne zveze Uefe z nemško, angleško in srbsko policijo označena za zelo riskantno. Na nedeljski tekmi bo prisotnih več kot 1000 policistov, ki jim bo pomagala enota za boj proti nemirom. "V Nemčijo bo pripotovalo 400 do 500 nasilnih srbskih huliganov. Največji izziv bo prepoznati problematične skupine in jih ločiti od mirnih navijačev," je dejal Both, ki je z delom britanske oblasti zelo zadovoljen. Slednji so več kot 1.600 angleškim navijačem s prepovedmi obiskovanja tekem odvzeli potne liste, vrnili pa jih bodo po koncu evropskega prvenstva.

Anglija in Srbija igrata v skupini C, kjer jima družbo delata še Danska in Slovenija. Prva tekma skupine bo odigrana v Stuttgartu med Dansko in Slovenijo v nedeljo ob 18. uri, Anglija in Srbija pa se bosta pomerili tri ure kasneje v Gelsenkirchnu.

Organizatorji evropskega prvenstva so veliko časa so namenili tudi pripravi na potencialne poskuse terorističnih napadov, v Gelsenkirchnu pa bo na dan tekme veljala prepoved uporabe brezpilotnih letal. "Imamo sistem, s katerim jih lahko prisilimo k pristanku ali uničimo," je dodal Both. "Terorizem je prisoten povsod, ampak zaenkrat kar zadeva tega nimamo konkretnih informacij. Glavni cilj teroristov je, da ustvarijo strah. Tega jim ne bomo dovolili, saj želimo, da navijači v Nemčiji brezskrbno uživajo. Nemške oblasti so dobro pripravljene," je zaključil načelnik policijske enote enega izmed desetih mest, ki bodo gostila tekme evropskega prvenstva.

Na evropskem prvenstvu bodo za varnost skrbeli policisti iz različnih delov Evrope. FOTO: AP icon-expand