54-letni rekorder Miura se ne ustavlja, igrati želi do 60. leta

Japonski nogometaš Kazujoši Miura bo, čeprav bo naslednji mesec dopolnil 55 let, še vztrajal na nogometnih zelenicah. Danes je podpisal pogodbo z japonskim četrtoligašem Suzuka Point Getters, ker upa, da bo v tej ekipi dobil več igralnega časa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Njegov novi trener bo kar starejši brat Yasutoši Miura. Prestop oziroma uradni podpis pogodbe so sklenili danes, 11. januarja, ob 11.11 po lokalnem času, ker bo nekdanji japonski reprezentant nosil dres z isto številko. Kazujoši Miura je prejšnji mesec razkril, da ima več ponudb klubov iz tujine in domovine. Prejšnjo sezono je bil član prvoligaša Yokohame, a ni dobil prav veliko priložnosti za igro, zato je zavrnil podaljšanje sodelovanja in poiskal nov izziv in klub, v katerem bo dobil več minut na igrišču.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Rekorder med nogometaši Miura ali King Kazu, kot je njegov vzdevek, je marca 2017 pri 50 letih in sedmih dnevih podrl rekord Stanleya Matthewsa (50 let in pet dni) in tako postal najstarejši profesionalni nogometaš vseh časov. Od takrat je minilo že skoraj pet let, a legendarni Japonec se ne ustavlja. Za japonske medije je pred časom dejal, da bi rad igral do 60. leta ali še dlje, v kolikor mu bo to dopuščalo zdravje. Miura je tudi edini nogometaš, ki je profesionalno zaigral nogomet v kar petih desetletjih.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke