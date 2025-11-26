Svetli način
Nogomet

54-letnik priznal, da je namerno zapeljal v množico navijačev

Liverpool, 26. 11. 2025 18.28 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , A.M.
Paul Doyle je priznal, da je 26. maja na paradi nogometnega kluba Liverpool ob zmagoslavju v angleškem prvenstvu s svojim avtomobilom namerno zapeljal v množico. V incidentu je bilo poškodovanih več kot 130 ljudi, vključno z dojenčki. Sodišče bo prvi del obsodbe izreklo 15. decembra.

Obtoženi je sprva zanikal 31 obtožb, vključno z naklepno povzročitvijo hude telesne poškodbe in nevarno vožnjo, ki je imela za posledico telesne poškodbe. Drugi dan sojenja na sodišču v Liverpoolu je Paul Doyle na zatožni klopi jokal, ko je priznal krivdo po vsaki točki obtožnice.

Paul Doyle
Paul Doyle FOTO: Profimedia

Več kot 130 ljudi je bilo poškodovanih, potem ko je 54-letni Britanec malo po 18. uri s svojim Fordom Galaxy Titanium zapeljal v množico na ulici Water Street v središču Liverpoola. Najmlajši poškodovani je bil šestmesečni Teddy Eveson, ki ga je v vozičku vrglo približno 4,5 metra po cesti. Doyle je priznal, da je poskušal povzročiti hudo telesno poškodbo dojenčku, medtem ko pet drugih prizadetih otrok zaradi pravnih razlogov niso imenovali.

Na tisoče navijačev se je zbralo, da bi si ogledali parado nogometnega kluba Liverpool po osvojenem naslovu angleškega prvaka, ki se je začela ob 14.30 in se je pred vstopom v središče mesta raztezala 15 kilometrov. Doylova dejanja so med množico povzročila paniko in dan praznovanja spremenila v kaos.

nogomet liverpool paul doyle
