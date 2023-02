55-letni veteran Miura podpisal za portugalskega drugoligaša

Ob koncu zimskega prestopnega roka je za nov mejnik v karieri poskrbel legendarni japonski napadalec Kazujoši Miura, ki se je manj kot mesec dni pred 56. rojstnim dnem pridružil portugalskemu drugoligašu Oliveirenseju. To pomeni, da bo Japonec profesionalno igral nogomet že 37. leto zapored.

Ekstremno dolge kariere Kazujošija Miure tako še ni konec. Do konca leta ga je na posojo vzel Oliveirense, ki se v portugalski drugi ligi nahaja na sredini lestvice. Japonski napadalec, ki je nogomet profesionalno začel igrati leta 1986, si je tako našel še 15. klub v bogati karieri, v kateri je med drugim igral za brazilska Santos in Palmeiras, italijansko Genovo, japonske Verdy Kawasaki, Kyoto Purple Sango, Vissel Kobe in Yokohamo, leta 1999 pa je eno sezono igral celo za zagrebški Dinamo, ki je bil njegov zadnji evropski klub do sedaj.

"Čeprav je portugalska liga zame povsem nova izkušnja, bom trdo garal, da bom dokazal, da sem še sposoben igrati na visokem nivoju," je med drugim ob podpisu pogodbe dejal Miura, ki je lani dejal, da si želi igrati do 60. leta. Pri portugalskem drugoligašu pa so zapisali, da je Miura kljub letom zdravniški test pred sklenitvijo pogodbe opravil z odliko. V lanski sezoni je Miura kot posojeni igralec s strani dolgoletnega delodajalca Yokohame igral za japonskega četrtoligaša Suzuka Point Getters in pri 55 letih in 259 dneh postal najstarejši strelec zadetka v zgodovini profesionalnega nogometa.

Rekorder med nogometaši Miura ali King Kazu, kot je njegov vzdevek, je marca 2017 pri 50 letih in sedmih dnevih podrl rekord Stanleyja Matthewsa (50 let in pet dni) in tako postal najstarejši profesionalni nogometaš vseh časov. Od takrat je minilo že skoraj pet let, a legendarni Japonec se ne ustavlja. Za japonske medije je pred časom dejal, da bi rad igral do 60. leta ali še dlje, v kolikor mu bo to dopuščalo zdravje. Miura je tudi edini nogometaš, ki je profesionalno zaigral nogomet v kar petih desetletjih.

icon-expand Kazujoši Miura je lani na Japonskem pozdravil zvezdnike PSG-ja. FOTO: AP