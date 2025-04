55-milijonska borba med Mbappejem in PSG-jem dobila novo poglavje

Poglavje o 55 milijonih, za katere Kylian Mbappe meni, da mu pripadajo, PSG pa jih ne želi izplačati, tako dobiva novo pravno in sodno poglavje. Nazadnje je Mbappe dosegel zmago v sporu novembra lani, ko je francoska nogometna zveza FFF zavrnila zahtevo pariškega kluba za ponovno oceno odločitve francoske lige, da mora PSG Mbappeju plačati omenjen znesek.

Mbappejeva zahteva vključuje zadnji, tretji del bonusa (36 milijonov evrov bruto), ki naj bi ga prejel februarja lani, plačo za zadnje tri mesece pri PSG-ju, od aprila do junija lani, in tako imenovani "etični bonus". Zdaj je njegova odvetniška ekipa sporočila, da je napadalec, zdaj že član madridskega Reala, primer predal delovnemu sodišču in obenem pooblastil za pomoč tudi sindikat francoskih nogometašev UNFP.

Obenem pa je njegova ekipa pojasnila, da je pristojno sodišče v Parizu zahtevalo rezervacijo sredstev v proračunu PSG v višini zahtevanega izplačila, kar je previdnostni ukrep za primer uspešnega razpleta sodnega postopka. Iz kluba so sporočili, da nimajo zadržkov, če bo primer obravnavalo delovno sodišče in da "Mbappe nima možnosti za zmago."