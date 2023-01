7 točk prednosti in oddaljen avgustovski spomin Luke Elsnerja v Le Havru

Klub iz Normandije je presenečenje sezone v francoski drugi ligi. Ob 26 doseženih zadetkih jih je več po 18 krogih dosegel le četrtouvrščeni Metz, ki jih je zabil 29. Še bolj izrazit pokazatelj o kakovosti zasedbe, ki jo s klopi odlično vodi 40-letni Ljubljančan, pa je podatek o prejetih zadetkih. Obramba Le Havra je v tej sezoni klonila vsega šestkrat, s čimer je gladko najboljša v ligi. Najbližji zasledovalec vodilne ekipe Ligue 2 je Bordeaux, ki ima že zdaj sedem točk zaostanka za vrhom, kar je lepa prednost za Elsnerja in njegove varovance, a hkrati ne tako visoka, da bi se lahko Le Havre sprostil že v razmeroma zgodnji fazi prvenstva. Za nameček je 'Le club doyen' dobil prvega od obeh derbijev vodilnih, in sicer 26. decembra lani na svojem Stade Oceane pred 23 tisoč gledalci z 1-0. Elsner sicer razumljivo ostaja trdno na tleh in miri strasti v skorajda evforičnem vzdušju na severu Francije.

Bled spomin na edini avgustovski spodrsljaj

O dominaciji Le Havra priča statistika, najbolj pa v oči bode razmerje zmag in porazov na dosedanjih 18 tekmah v prvenstvu. 11 zmag, šest remijev in en sam samcat poraz, ki se je vodilni ekipi lige zgodil daljnega 6. avgusta lani na gostovanju pri Valenciennesu, ko je bilo 1-0 za takratne gostitelje. Odtlej četa Luke Elsnerja ne pozna poraza, z enakim rezultatom pa je Le Havre slavil tudi v zadnjem krogu Ligue 2 na svojem stadionu, ko so z avtogolom gostov v 76. minuti premagali 3. ekipo tekmovanja, Sochaux, in s tem še povišali prednost pred omenjenimi zasledovalci. Vredno je poudariti tudi, da se med elito ob koncu sezone uvrsti tudi podprvak 2. lige, kar pomeni, da so v Normandiji iz kroga v krog bližje napredovanju pod taktirko slovenskega trenerja.