70-milijonski nakup Chelseaja želi sprintati na olimpijskih igrah

Angleška nogometna zveza je Mihajla Mudrika junija obtožila kršitve protidopinških pravil, zaradi česar mu grozi štiriletna prepoved tekmovanj. 24-letnemu napadalcu Chelseaja so jeseni lani na dopinškem testu našli sledi prepovedane substance meldonij, odtlej pa nogometa ni več igral.

Mudrik se je v London preselil iz Šahtar Donecka v začetku leta 2023, ko je Chelsea zanj odštel 70 milijonov evrov. Ukrajinec je podpisal oseminpolletno pogodbo, lani pa jo je podaljšal še za eno leto. Vodstvo angleškega velikana je navdušila predvsem njegova tehnika in hitrost, slednja pa bi utegnila biti ključnega pomena pri uresničevanju novih sanj.

Angleški in španski mediji poročajo, da je Mudrik odmislil nogometne cilje, njegova pozornost pa je zdaj na olimpijskih igrah 2028, ki bodo potekale v Los Angelesu. Tam želi v sprinterskih disciplinah zastopati Ukrajino, v Kijevu pa je že začel trenirati z ukrajinsko sprintersko reprezentanco.

Svojo tekaško tehniko zdaj izboljšuje pod vodstvom nekdanjih olimpijcev, ki menijo, da ima Mudrik izjemno naravno hitrost in odlične predispozicije za vrhunskega sprinterja. Če bo želel nastopiti na olimpijskih igrah, se bo moral čez dve leti izkazati na državnih kvalifikacijah.