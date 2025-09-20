Svetli način
Nogomet

70-milijonski nakup Chelseaja želi sprintati na olimpijskih igrah

Ljubljana, 20. 09. 2025 09.47 | Posodobljeno pred 1 uro

Ukrajinski nogometaš Mihajlo Mudrik, kateremu zaradi kršitve protidopinških pravil grozi štiriletna prepoved igranja, bi utegnil ubrati novo športno pot. 24-letnik je že začel trenirati z ukrajinsko sprintersko reprezentanco, njegov cilj pa je nastop na olimpijskih igrah 2028 v Los Angelesu.

Mykhailo Mudryk
Mykhailo Mudryk FOTO: AP

Angleška nogometna zveza je Mihajla Mudrika junija obtožila kršitve protidopinških pravil, zaradi česar mu grozi štiriletna prepoved tekmovanj. 24-letnemu napadalcu Chelseaja so jeseni lani na dopinškem testu našli sledi prepovedane substance meldonij, odtlej pa nogometa ni več igral.

Mudrik se je v London preselil iz Šahtar Donecka v začetku leta 2023, ko je Chelsea zanj odštel 70 milijonov evrov. Ukrajinec je podpisal oseminpolletno pogodbo, lani pa jo je podaljšal še za eno leto. Vodstvo angleškega velikana je navdušila predvsem njegova tehnika in hitrost, slednja pa bi utegnila biti ključnega pomena pri uresničevanju novih sanj.

Angleški in španski mediji poročajo, da je Mudrik odmislil nogometne cilje, njegova pozornost pa je zdaj na olimpijskih igrah 2028, ki bodo potekale v Los Angelesu. Tam želi v sprinterskih disciplinah zastopati Ukrajino, v Kijevu pa je že začel trenirati z ukrajinsko sprintersko reprezentanco.

Svojo tekaško tehniko zdaj izboljšuje pod vodstvom nekdanjih olimpijcev, ki menijo, da ima Mudrik izjemno naravno hitrost in odlične predispozicije za vrhunskega sprinterja. Če bo želel nastopiti na olimpijskih igrah, se bo moral čez dve leti izkazati na državnih kvalifikacijah.

