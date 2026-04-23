70 nogometašev vpletenih v škandal z domnevno prostitucijo

Po italijanski zakonodaji prostitucija sama po sebi ni kaznivo dejanje. Je pa kaznivo okoriščanje na račun plačanih spolnih storitev.

Po poročanju italijanskih medijev naj bi omenjeno podjetje premožnim in vplivnim posameznikom prodajalo "all-inclusive luksuzne dogodke", ki so vključevali hotelske nastanitve, zabave, spremljevalke in smejalni plin, ki je v Italiji za rekreativno uporabo nezakonit.

Dogodki so potekali tako v Milanu kot na grškem otoku Mikonos, vanje pa naj bi bilo vpletenih približno 70 profesionalnih nogometašev, med njimi tudi nekateri iz največjih klubov na Apeninskem polotoku: Milana, Interja in Juventusa.

Kot piše Corriere dello Sport, milansko tožilstvo trenutno zbira in analizira ključne dokaze po zasegu mobilnih naprav oseb, aretiranih v začetku tedna.

V preiskavi tožilstva se je pojavilo kar nekaj znanih priimkov iz sveta nogometa. Med njimi Giroud, Hakimi, Huijsen, Maldini, Arthur Melo, Petagna, Ranocchia, Ruggeri, Škriniar, Vicario.

Mediji so temu seznamu dodali še nekaj omenjenih, in sicer Alessandra Bastonija, Rafaela Leaa, Dušana Vlahovića, Riccarda Calafiorija, Yanna Bissecka in Gianluco Scamacco, če izpostavimo samo najbolj prepoznavne.

Nihče izmed naštetih sicer ni pod preiskavo. Imena so se na seznamu tožilstva znašla, ker so bila v stikih s pridržanimi organizatorji dogodkov.