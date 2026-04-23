Nogomet

70 nogometašev vpletenih v škandal z domnevno prostitucijo

Milano, 23. 04. 2026 11.26 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
J.B.
Rafael Leao

V Italiji zadnje dni močno odmeva preiskava podjetja s sedežem v Milanu, ki se je pod pretvezo organizacije luksuznih dogodkov ukvarjalo (tudi) s prostitucijo. Pridržane so bile štiri osebe, na seznamu sodišča pa se je znašlo kar nekaj znanih nogometašev, ki sicer niso pod preiskavo. Omenjeno je le, da so bili v stikih z organizatorji dogodkov.

Po poročanju italijanskih medijev naj bi omenjeno podjetje premožnim in vplivnim posameznikom prodajalo "all-inclusive luksuzne dogodke", ki so vključevali hotelske nastanitve, zabave, spremljevalke in smejalni plin, ki je v Italiji za rekreativno uporabo nezakonit.

Po italijanski zakonodaji prostitucija sama po sebi ni kaznivo dejanje. Je pa kaznivo okoriščanje na račun plačanih spolnih storitev.

Dogodki so potekali tako v Milanu kot na grškem otoku Mikonos, vanje pa naj bi bilo vpletenih približno 70 profesionalnih nogometašev, med njimi tudi nekateri iz največjih klubov na Apeninskem polotoku: Milana, Interja in Juventusa.

Kot piše Corriere dello Sport, milansko tožilstvo trenutno zbira in analizira ključne dokaze po zasegu mobilnih naprav oseb, aretiranih v začetku tedna.

V preiskavi tožilstva se je pojavilo kar nekaj znanih priimkov iz sveta nogometa. Med njimi Giroud, Hakimi, Huijsen, Maldini, Arthur Melo, Petagna, Ranocchia, Ruggeri, Škriniar, Vicario.

Mediji so temu seznamu dodali še nekaj omenjenih, in sicer Alessandra Bastonija, Rafaela Leaa, Dušana Vlahovića, Riccarda Calafiorija, Yanna Bissecka in Gianluco Scamacco, če izpostavimo samo najbolj prepoznavne.

Nihče izmed naštetih sicer ni pod preiskavo. Imena so se na seznamu tožilstva znašla, ker so bila v stikih s pridržanimi organizatorji dogodkov.

Omenjen je tudi nekdanji zvezdnik Lazia in Interja Dejan Stanković. Po ugotovitvah sodišča je bil osemkrat v stiku z eno od pridržanih oseb.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

cripstoned
23. 04. 2026 12.49
Dajte malo o tistih pravih skandalih fc ropalone....po negreiri in skandalih glede izgradnje stadiona je zdaj najbolj svez skandal v spaniji primer kako je barcelona nakazala 4.4mio€ se predsedniku lalige tebasu ....ampak o tem se seveda ne sme pisati..
26250440
23. 04. 2026 12.43
Jaz bi na ta seznam dodal še enega iz Španije..
Jufka moj pekar
23. 04. 2026 12.35
Kaj niti na puttane se ne sme več it al kaj?
"Tako je že odrasel!" Nasmejan portret princa Louisa navdušil javnost
Izgubila ogromno kilogramov, danes je videti tako
Katere bolezni najpogosteje odkrijemo prepozno
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
Umrl priljubljeni televizijski obraz
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
Priljubljeno pijačo lahko spremenite v hit poletja
Michael Jackson pred sodiščem
