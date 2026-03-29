80-letni romunski selektor hospitaliziran pred tekmo s Slovaško

FRF je sporočila, da je 80-letnemu Mircei Lucescuju med nedeljskim tehničnim sestankom postalo slabo, najprej so ga oskrbeli reprezentančni zdravniki, nato pa so takoj poklicali medicinsko osebje, ki je stabiliziralo njegovo stanje in ga z reševalnim avtomobilom odpeljalo v univerzitetno bolnišnico v Bukarešti.
Zveza je sporočila, da je stanje Lucescuja stabilno, da je na diagnostičnih preiskavah in ima vso potrebno zdravniško oskrbo za stabilizacijo srčnega utripa. Iz bolnišnice pa so sporočili, da so Lucescuju diagnosticirali resne srčne nepravilnosti, tako da mora ostati na zdravljenju.
Nedeljski trening ekipe so odpovedali, ker so novice prizadele igralce, pa so poskušali odpovedati tudi tekmo, kar pa ni bilo mogoče. Ekipo bo v Bratislavi vodil Lucescujev pomočnik Ionel Gane. Lucescu drugič v karieri opravlja naloge romunskega selektorja, reprezentanco je že vodil med letoma 1981 in 1986, vrnil pa se je leta 2024. Romunija je v četrtek v Turčiji izgubila polfinale končnice dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo, tako da bo izpustila turnir v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.