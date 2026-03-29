80-letni romunski selektor hospitaliziran pred tekmo s Slovaško

FRF je sporočila, da je 80-letnemu Mircei Lucescuju med nedeljskim tehničnim sestankom postalo slabo, najprej so ga oskrbeli reprezentančni zdravniki, nato pa so takoj poklicali medicinsko osebje, ki je stabiliziralo njegovo stanje in ga z reševalnim avtomobilom odpeljalo v univerzitetno bolnišnico v Bukarešti.

Zveza je sporočila, da je stanje Lucescuja stabilno, da je na diagnostičnih preiskavah in ima vso potrebno zdravniško oskrbo za stabilizacijo srčnega utripa. Iz bolnišnice pa so sporočili, da so Lucescuju diagnosticirali resne srčne nepravilnosti, tako da mora ostati na zdravljenju.