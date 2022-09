90. gol Messija za Argentino, ki je vse bližje italijanskemu rekordu

V letu 2019 je serijo začela tudi Argentina in je brez poraza že na 35 tekmah, takšno serijo pa so v preteklosti po enkrat zmogli tudi Španci in Brazilci. Vsekakor Argentinci napovedujejo, da so vroč kandidat tudi za osvojitev naslova svetovnih prvakov konec leta v Katarju, prvega po letu 1986 in tretjega v zgodovini.

Njihov kapetan Lionel Messi pa je očitno v izvrstni formi. Za reprezentanco je zadel že na petkovi prijateljski tekmi v Miamiju proti Hondurasu. Navduševal pa je tudi tokrat in publika je vnovič tvegala, da se približa 35-letnemu Argentincu. Kar trikrat so posamezniki skušali z vdorom na zelenico, da bi se mu čim bolj približali. Eden je nogometaša celo prosil, naj se mu podpiše na goli hrbet, preden so ga varnostniki prikovali na tla.