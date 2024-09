900. gol Ronalda proti Hrvaški in zgodovinska zmaga za San Marino

Prve tekme nogometnih reprezentanc po evropskem prvenstvu v Nemčiji so v Ligi narodov ponudile nekaj zanimiv obračunov in zgodb. Cristiano Ronaldo je ob zmagi Portugalske proti Hrvaški (2:1) dosegel 900. gol v karieri, do svoje prve tekmovalne zmage pa je prišel San Marino, ki je ugnal Liechtenstein (1:0). Aktualni evropski prvaki, Španci, so remizirali v Srbiji (0:0).