Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

97 zadetkov na 27 tekmah: Bayern na pragu zgodovinske sezone

München, 22. 03. 2026 09.54 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Bayern

Nogometaši münchenskega Bayerna so na zadnji ligaški tekmi proti Unionu iz Berlina znova dokazali, da so v Nemčiji trenutno razred zase, moštvo iz prestolnice so nadigrali s 4:0. Bavarci so blesteli tudi v osmini finala Lige prvakov, kjer so s skupnim izidom 10:2 povozili Atalanto. Varovanci Vincenta Kompanyja so z neverjetno strelsko formo blizu rekorda, ki v nemškem nogometu stoji že več kot 50 let.

FOTO: Profimedia

97 ligaških zadetkov na 27 tekmah. Tako se glasi neverjetna statistika Bayerna, ki letos tudi po svojih izredno visokih standardih blesti med nemško elito. Na zadnji ligaški tekmi so Bavarci napolnili mrežo Uniona iz Berlina. Rekord doseženih zadetkov v eni sezoni prvoligaškega nogometa v Nemčiji stoji že od leta 1972. Takrat ga je postavilo prav moštvo Bayerna, ki je kot prvo prešlo mejo stotih ligaških golov, ustavili so se pri številki 101.

Gre za morda najbolj kultno obdobje v Bayernovi zgodovini, ko so Bavarci prevzeli primat v nemškem nogometu in začeli graditi klub, ki ga danes poznamo kot največjega v državi. Ekipo je vodil legendarni Udo Lattek, pod njegovo taktirko pa so igrale največje nogometne zvezde Nemčije, izstopata pa seveda Franz Beckenbauer in Gerd Müller.

FOTO: AP

Danes se je demografska slika bavarskega moštva dodobra premešala, največ zaslug za strelsko formo pa si seveda pripisuje Harry Kane. Izjemni angleški napadalec je v Bundesligi dosegel že 31 zadetkov, tudi nekdanji kapetan Tottenhama bi lahko letos postavil zgodovinski mejnik nemškega nogometa. Rekord, ki ga lovi Kane, pa je veliko mlajši od tistega, h kateremu stremijo kot ekipa. V sezoni 2020/21 je Robert Lewandowski dosegel 41 ligaških zadetkov. Anglež mora na preostalih sedmih tekmah zabiti 11 golov, da bi preskočil legendarnega Poljaka. Izjemni Anglež se zaveda, da cilj ni nedosegljiv: "Vem, da mi lahko uspe, moram zgolj nadaljevati z odlično formo. Potrebujem še kakšen 'hat-trick' in številka 41 se mi bo zdela še bolj dosegljiva."

bundesliga bayern kane 97 zadetkov rekord

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kala 09
22. 03. 2026 10.38
Če letos ne osvojite ligo prvakov,pol pa res ne boste nikoli več.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1596