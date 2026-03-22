97 zadetkov na 27 tekmah: Bayern na pragu zgodovinske sezone

97 ligaških zadetkov na 27 tekmah. Tako se glasi neverjetna statistika Bayerna, ki letos tudi po svojih izredno visokih standardih blesti med nemško elito. Na zadnji ligaški tekmi so Bavarci napolnili mrežo Uniona iz Berlina. Rekord doseženih zadetkov v eni sezoni prvoligaškega nogometa v Nemčiji stoji že od leta 1972. Takrat ga je postavilo prav moštvo Bayerna, ki je kot prvo prešlo mejo stotih ligaških golov, ustavili so se pri številki 101.

Gre za morda najbolj kultno obdobje v Bayernovi zgodovini, ko so Bavarci prevzeli primat v nemškem nogometu in začeli graditi klub, ki ga danes poznamo kot največjega v državi. Ekipo je vodil legendarni Udo Lattek, pod njegovo taktirko pa so igrale največje nogometne zvezde Nemčije, izstopata pa seveda Franz Beckenbauer in Gerd Müller.