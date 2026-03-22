97 zadetkov na 27 tekmah: Bayern na pragu zgodovinske sezone

97 ligaških zadetkov na 27 tekmah. Tako se glasi neverjetna statistika Bayerna, ki letos tudi po svojih izredno visokih standardih blesti med nemško elito. Na zadnji ligaški tekmi so Bavarci napolnili mrežo Uniona iz Berlina. Rekord doseženih zadetkov v eni sezoni prvoligaškega nogometa v Nemčiji stoji že od leta 1972. Takrat ga je postavilo prav moštvo Bayerna, ki je kot prvo prešlo mejo stotih ligaških golov, ustavili so se pri številki 101.
Gre za morda najbolj kultno obdobje v Bayernovi zgodovini, ko so Bavarci prevzeli primat v nemškem nogometu in začeli graditi klub, ki ga danes poznamo kot največjega v državi. Ekipo je vodil legendarni Udo Lattek, pod njegovo taktirko pa so igrale največje nogometne zvezde Nemčije, izstopata pa seveda Franz Beckenbauer in Gerd Müller.
Danes se je demografska slika bavarskega moštva dodobra premešala, največ zaslug za strelsko formo pa si seveda pripisuje Harry Kane. Izjemni angleški napadalec je v Bundesligi dosegel že 31 zadetkov, tudi nekdanji kapetan Tottenhama bi lahko letos postavil zgodovinski mejnik nemškega nogometa. Rekord, ki ga lovi Kane, pa je veliko mlajši od tistega, h kateremu stremijo kot ekipa. V sezoni 2020/21 je Robert Lewandowski dosegel 41 ligaških zadetkov. Anglež mora na preostalih sedmih tekmah zabiti 11 golov, da bi preskočil legendarnega Poljaka. Izjemni Anglež se zaveda, da cilj ni nedosegljiv: "Vem, da mi lahko uspe, moram zgolj nadaljevati z odlično formo. Potrebujem še kakšen 'hat-trick' in številka 41 se mi bo zdela še bolj dosegljiva."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.