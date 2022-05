Bayern sezono končal z remijem, Kimmich najbolje ocenjeni igralec BL

Po tem golu si je Stuttgart zagotovil 15. mesto, na 16. mesto pa je padla berlinska Hertha, ki je izgubila proti drugouvrščeni Borussii iz Dortmunda z 1:2. Ekipa iz nemške prestolnice je povedla v 18. minuti, ko je zadel Alžirec Ishak Belfodil , njeno usodo pa sta v drugem polčasu zapečatila Norvežan Erling Haaland v 68. in Youssoufa Moukoko v 84. minuti. Leipzig je le remiziral z Armenio (1:1), toda točka je bila pomembna, saj si je zagotovil četrto mesto in vstopnico za Ligo prvakov v naslednji sezoni.

Branilci naslova iz Münchna so sezono končali z remijem. Bavarci so tekmo v Wolfsburgu sijajno začeli, potem ko sta zadela Hrvat Josip Stanišić (17.) in Poljak Robert Lewandowski (40.), nato pa so volkovi le iztržili remi po zadetkih Danca Jonasa Winda v 45. in Maxa Kruseja v 58. minuti.

Glede na statistiko in ocene, ki jih pripravlja Sofascore, je najbolje ocenjeni igralec sezone (MVP) v Bundesligi nogometaš Bayerna Joshua Kimmich, ki je na koncu dobil povprečno oceno 7.79.