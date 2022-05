De Bruyne s štirimi goli sam 'pokopal' W'hampton

V angleški Premier league je med tednom na sporedu nekaj zaostalih tekem. V torek zvečer je Liverpool z 2:1 premagal Aston Villo, Manchester City pa pa je nato danes s 5:1 premagal Wolverhampton in ima znova tri točke prednosti pred redsi na vrhu lestvice. Do konca prvenstva sta na sporedu še dva kroga, pomerili se bodo še z West Hamom v gosteh in Aston Villo doma.

Nogometaši Manchester Cityja so tako še bližje ubranitvi naslova angleškega prvaka. Na tekmi zaostalega 33. prvenstvenega kroga so v gosteh premagali Wolverhampton. Ob tem pa so si spet popravili razliko med doseženimi in prejetimi goli, ki bi odločala v primeru, če bi imeli z Liverpoolčani enako število točk. Tudi pri tej je trenutno City v lepi prednosti osmih golov.

Junak tekme je bil s štirimi zadetki Kevin de Bruyne. Belgijec je že do 24. minute dosegel tri gole - to je bil tretji najhitrejši "hat trick" v Premier league, pri prvem je izkoristil lepo podajo Bernarda Silve v prazen prostor, pri drugem je od vratarja odbito žogo spravil v mrežo, nato pa je bil po samostojnem prodoru z levo nogo natančen še z močnim in natančnim strelom z dvajsetih metrov. Vmes je bil še delni krivec za gol Wolverhamptona, ki ga je dosegel njegov rojak Leander Dendoncker, saj se je prepočasi vračal v obrambo.