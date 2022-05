Preobrat Maribora za zmago ob čustvenem slovesu Tavaresa

Nogometaši Maribora ostajajo z realnimi možnostmi, da osvojijo naslov državnega prvaka. Proti Aluminiju so bili po prvem polčasu v težkem položaju, izgubljali z 0:1, a v drugem polčasu prišli do preobrata, s katerim so začasno, vsaj do ponedeljkove tekme Kopra in Kalcer Radomelj, spet prevzeli vodstvo na prvenstveni lestvici. Hkrati so Kidričane dokončno poslali v drugo ligo.

Tekma v Mariboru je minila v znamenju slovesa legendarnega kapetana Marcosa Tavaresa od navijačev. Mariborski klub se je odločil tudi za upokojitev številke 9, zahodna tribuna Ljudskega vrta pa je nosi ime tribuna Marcos Tavares. Tavaresa sta pred tekmo pozdravila tudi starša in brat, mariborski župan pa mu je predal posebno darilo, mestni pečat. Marcos Tavares starejši je nato dobil priložnost za igro, vstopil je v 86. minuti, štiri minute kasneje pa se mu je na igrišču pridružil še najstarejši sin Marcos mlajši, kar je bila tudi velika očetova želja, da bi (vsaj) enkrat oče in sin zaigrala skupaj na isti tekmi v dresu Maribora.

Kljub spodbudnem začetku in nekaj poskusom s streli, pa so do takrat dobro razpoloženi Mariborčani hitro doživeli šok. Borbeni gosti so izvedli protinapad, po desni strani je prodrl Tomislav Turčin, podal žogo pred vrata, kjer se je med dvema mariborskima branilcema do žoge dokopal Nigerijec Chinwendu Johan Nkama in jo z glavo zabil v mrežo. V tem trenutku so imeli domači igralca manj na igrišču, saj se je poškodoval Antoine Makoumbou, Aleš Mertelj, ki je tekmo vodil namesto odsotnega trenerja Radovana Karanovića, pa ga še ni zamenjal.

Po doseženem golu so imeli gosti še eno priložnost, Haris Kadrić je streljal mimo gola, Mariborčani pa so bili najbližje zadetku v 25. minuti, ko je od daleč poskusil Rok Kronaveter, toda vratar David Nwolokor se je izkazal s parado, podobno tisti v peti minuti, ko je preprečil veselje Janu Repasu.

V drugem polčasu je v igro pri Mariboru vstopil Đorđe Ivanović, Srbu se je takoj tudi ponudila priložnost, toda streljal je čez gol, uspešnejši pa je bil v 57. minuti, ko se je za las izognil nedovoljenemu položaju, sam stekel pred vratarja ter ga tudi premagal. Mariborčani niso potrebovali veliko časa do popolnega preobrata, z nekaj sreče so do njega prišli v 62. minuti. Po zamenjavi glavnega sodnika, zaradi poškodbe je Dejana Balažiča zamenjal Martin Matoša, in zapravljene priložnosti Karla Plantaka je Martin Milec z desne strani skušal poslati žogo pred vrata, Plantak je nesrečno preusmeril žogo, ki je presenetila neodločnega vratarja Kidričanov in končala za njegovim hrbtom.

A to še ni bilo vse od juriša domačih nogometašev. V 68. minuti se je njihova agresivnost izplačala, Aljaž Antolin je tekmecem ukradel žogo, prišel sam pred vratarja, ki je bil še enkrat nemočen. Sreča je Mariborčane obdarila tudi nekaj minut pozneje, ko je Mario Musa z glavo zadel prečko, njihovega vratarja z močnim strelom ni premagal niti Kadrić. V 85. minuti je še zadnjič v igro vstopil Tavares, ki se mu je pet minut pozneje prvič zaigral še skupaj s svojim sinom. S prostega strela je tudi poskušal doseči še svoj zadnji gol, toda to mu je preprečil Nwolokor.

Maribor bo v zadnjem, odločilnem krogu za prvaka gostoval pri Muri, Aluminij, ki več nima možnosti za dodatne kvalifikacije, pa bo gostil Tabor Sežano.