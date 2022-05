Tottenham z zmago proti Arsenalu odprl boj za mesto v Ligi prvakov

Arsenal bi si z zmago zagotovil mesto v Ligi prvakov, toda na koncu bodo morali počakati, saj je bil prvi polčas v znamenju Tottenhama. V glavni vlogi je bil Harry Kane, ki je dosegel dva gola. Prvega iz enajstmetrovke v 22. minuti, drugega v 37. minuti. Velike težave za Arteto in Arsenal je bila tudi izključitev Roba Holdinga, ki je v 33. minuti dobil rdeči karton (drugega rumenega) in težko je bilo pričakovati, da bi lahko topničarji obrnili izid v svojo korist do konca tekme.

To je bilo še očitneje ob začetku drugega polčasa, saj so Spursi v 47. minuti vodili že s 3:0, uspešen je bil Heung-Min Son. Topničarji so se z igralcem manj trudili, a je bila prednost previsoka in spursi so vpisali tri pomembne točke, ki obetajo zelo zanimiv boj v končnici prvenstva.

Do konca prvenstva sta sicer le še dva kroga, Tottenham sedaj le še točko zaostaja za Arsenalom, ki je na četrtem mestu lestvice, zadnjem, ki še vodi v Ligo prvakov v novi sezoni.