Nogomet

Računica je jasna: Če želimo na SP, se moramo iz Prištine vrniti z zmago

Brdo pri Kranju, 09. 10. 2025 12.52 | Posodobljeno pred 1 uro

Slovenska nogometna reprezentanca je odpotovala na Kosovo, kjer jo v petek čaka izjemno pomembna tekma v boju za svetovno prvenstvo. Po bledem začetku kvalifikacij se varovanci Matjaža Keka dobro zavedajo, da v Prištini šteje samo zmaga.

"Zdaj nas čaka ključna tekma v teh kvalifikacijah. Vemo, da prostora za napake ni več," je pred potjo v Prištino odločno izpostavil Adam Gnezda Čerin

Pred petkovim obračunom sta situaciji v obeh reprezentancah diametralno nasprotni. Na Kosovu po presenetljivi zmagi nad Švedsko in skoku na drugo mesto v kvalifikacijski skupini vlada prava evforija. Za varovance Matjaža Keka velja, da si po le eni točki na uvodnih dveh obračunih zdaj rešujejo kožo. V primeru novega neuspeha bi obstajale le še minimalne možnosti za uvrstitev na mundial prihodnje leto. 

"Moramo spoštovati reprezentanco Kosova, a se hkrati zavedati naših kakovosti. Vemo, da smo dobri. Tako se bomo tudi postavili na igrišču," je nadaljeval Čerin, motor slovenske igre na sredini igrišča, ki pravi, da je računica kristalno jasna: "Če želimo na SP, se moramo iz Prištine vrniti s tremi točkami. Za nas štejejo samo tri točke."

Navijači vplivajo, a ne igrajo

Na stadionu Fadila Vokrrija, ki sprejme slabih 14 tisoč navijačev, se obeta peklensko vzdušje. A vezist grškega Panathinaikosa se s tem ne obremenjuje. Vroče atmosfere je vajen s klubskih tekem. 

"V teh trenutkih bomo morali ohraniti mirno glavo. Šteje, kar se dogaja med štirimi linijami, ne to, kar se dogaja na tribunah. Navijači so faktor, ki zagotovo vpliva, ampak ne igrajo. Tega se zavedamo in smo dovolj izkušeni, da bomo znali odreagirati na to situacijo," je prepričan. 

Adam Gnezda Čerin obljublja, da so s soigralci pripravljeni na vse, kar jih v petek zvečer čaka v Prištini.
Adam Gnezda Čerin obljublja, da so s soigralci pripravljeni na vse, kar jih v petek zvečer čaka v Prištini. FOTO: Damjan Žibert

Ko je bila trenutna generacija postavljena ob zid in je nujno potrebovala dober rezultat, je kot po pravilu odreagirala dobro. Denimo na tekmah s Kazahstanom za uvrstitev na Euro ali z Anglijo v zadnjem krogu skupinskega dela, ko si je z remijem brez golov priigrala zgodovinsko napredovanje v osmino finala. 

26-letni Čerin se dobro zaveda, da se od stare slave ne da živeti. V primeru razočaranja na Kosovem bodo pretekli dosežki hitro zbledeli v pozabo. "Pomembna je samo naslednja tekma. Tokrat ni nič drugače. Zavedamo se, da je to velik preizkus za to generacijo, ki pa je že pokazala, da je najboljša, ko je najtežje. Mislim, da bo tako tudi v Prištini. Pokazali bomo, da Slovenija v Baslu (poraz 0:3) ni bila takšna, kot jo poznamo." 

Taktika? Zaustaviti protinapade in umiriti tribune

Čerin poudarja, da bo ključno umiriti domače protinapade, s katerimi so se prejšnji mesec opekli favorizirani Švedi. Če bo to uspelo, se bodo hitro umirile tudi tribune, ki sanjajo prvo uvrstitev Kosova na veliko tekmovanje. 

"Ta ekipa je sestavljena iz izkušenih posameznikov in zavedamo se, kakšna je situacija na Kosovem, ampak smo na to pripravljeni – tako mentalno kot fizično in taktično," je vase in v soigralce prepričan Čerin. 

Po dveh od šestih krogov v skupini B je Švica že upravičila vlogo favorita in z dvema zanesljivima zmagama trdno drži prvo mesto. Drugo je Kosovo s tremi točkami, Slovenija pa ima tako kot Švedska le eno.

