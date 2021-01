Zmaji na pripravah: 'Gremo v pravo smer'

Dvoboj s srbskim predstavnikom iz Bačke je spremljalo deževno in vetrovno vreme. "Tekma je potekala v težkih pogojih, bila pa je klasična pripravljalna. Bistveni cilj je bil, da se "stečemo" in dobro oddelamo srečanje. Seveda ti vsaka zmaga brez prejetega zadetka vlije nekaj dodatne samozavesti, tako da mislim, da smo lahko zadovoljni," je za uradno spletno stran povedal izkušeni branilec Uroš Korun. Štoper zmajev meni, da se ekipa premika v pravo smer: "S trenerjevimi zamislimi se še spoznavamo. Mislim, da je napredek viden z vsakim treningom. Tudi, če primerjamo včerajšnjo tekmo s prvo, smo lahko bolj zadovoljni. Pri vseh je prisotna želja in menim, da gremo v pravo smer."



Za zeleno-belimi je že skoraj cel teden v Umagu. Ob napornemu ritmu treningov so odigrali tudi dve pripravljalni tekmi. "Izkoriščamo dobre pogoje, ki jih imamo. Vsak trening je novo dokazovanje in z opravljenim delom smo lahko zadovoljni, imamo pa še veliko prostora za napredek. Mislim, da bomo čas, ki nam je še preostal do začetka prvenstva, dobro izkoristili in na koncu pokazali, kar si želimo."