Krznar uživa v luksuzu izbire: Nimamo prvih 11, imamo začetnih 11

Tudi Celjani so glavni del priprav na drugi del sezone opravili v Turčiji, pred nadaljevanjem prvenstva pa so v nedeljo s 4:1 ugnali Aluminij, pri čemer je s hat-trickom zablestel kapetan Denis Popović .

"Kot vedno rečem, mi nimamo prvih 11, mi imamo začetnih 11. Najpomembnejši so igralci 12, 13, 14, 15, 16, to še vedno trdim. Ko imate to udobje, da imate na klopi igralce, ki ekipi lahko dajo dodaten zagon, je to zelo pozitivno," je širine kadra vesel Krznar, ki ga lahko dodatno veseli dejstvo, da se po daljših poškodbah vračata Aljoša Matko in Mario Kvesić .

Nekdanji trener Maribora, ki je v Celje prišel po odhodu Alberta Riere , je v zimskem prestopnem roku dobil štiri odmevne okrepitve. Prišla sta bivša nogometaša Olimpije Aljaž Krefl in Luka Menalo , nekdanji član Newcastla Ronaldo Aarons in napadalec iz Nigerije Sunday Adetunji . Da je zadovoljstvo pri vodilnih še večje, je Žan Karničnik postal polnopravni član kluba, potem ko je bil prvi del sezone posojen iz Ludogorca.

"Kvesića prav tako štejemo pod okrepitve, saj še vedno ni pokazal, česa je sposoben, saj nam lahko da zares veliko. Aaronsa se je preizkusilo na poziciji, ki ni njegova primarna, nekoliko smo ga žrtvovali, da smo lahko preizkusili še Matka. On bo zagotovo potreboval še kakšen mesec dni, a je dobrodošla alternativa. V zadnjih 10, 15 oziroma 20 dneh sem imel velikokrat težavo: koga, kdaj, v katerem trenutku in koliko časa," glede luksuza pri izbiri začetne postave še dodaja Krznar.

51-letni Hrvat je po zmagi nad Aluminijem dodal, da bodo sedaj vse misli in moči usmerjene v nedeljsko uverturo v drugi del sezone proti Muri: "Fizični pripravljenosti ne bomo več posvečali časa. Prav tako ne splošnim taktičnim principom, zgolj tistim za Muro. Od torka naprej se posvečamo samo Muri. Zdaj je celoten fokus na naslednji tekmi. Pred nami je popolnoma normalen tekmovalni mikrocikel."

Celjani so v pripravah odigrali šest tekem, premagali Osijek (1:0), Prishtino (3:1) in Aluminij (4:1), remizirali s poljskim Pogonom iz Szczecina (1:1) in izgubili proti Dinamo Zagrebu (0:2) in Austrii Lustenau (0:1). Uvodni del priprav so preživeli v Umagu, nato pa so 13 dni trenirali na južni obali Turčije.