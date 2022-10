Kako se bo odzvala Olimpija in ali se ji bo Maribor približal?

Na prvem derbiju sezone so avgusta v Ljudskem vrtu slavili gostje z 2:0. To je bila ena od osmih zaporednih zmag Olimpije na uvodu v sezono, zmaji pa imajo prav na račun odličnega začetka še naprej ugodno prednost na vrhu, čeprav so izgubili dve od zadnjih štirih tekem (proti Celju in Bravu). Na drugi strani Mariboru letos nič ne gre po načrtih. Po treh zaporednih zmagah med 11. septembrom in 2. oktobrom ter prihodom Josipa Iličića se je klima v Ljudskem vrtu resda dvignila, a jo je skazil že omenjeni zdrs proti Kopru v prejšnjem krogu, ki je v štajerski prestolnici slavil minimalno zmago.

"Cilji Maribora so znani, vedno nas zanima zmaga. Na to tekmo gledamo kot na dvoboj dveh največjih tekmecev v državi. To je najpomembnejše, o zaostanku se ne razmišlja. Fokus je le na dvoboju z zahtevnim nasprotnikom, ki ima individualno kakovost. Njihova napadalna vrsta zahteva dožno spoštovanje, do tekme z Bravom so bili zelo zanesljivi tudi v obrambi. Gre za dobro sestavljeno ekipo, pri kateri bi bilo zmotno, da bi se dodatno posvetili komu izmed posameznikov," je o prvem moštvu lige povedal mariborski trener Damir Krznar.