Abidal 'udaril' po igralcih, Messi odgovarja: Če že kritiziraš, razkrij imena

Nekdanji član Barcelone (med leti 2007 in 2013) je v obsežnem pogovoru za katalonski Sport spregovoril o aktualnem trenutku kluba, ki se nahaja na eni od največjih prelomnic v svoji zgodovini.



Eric Abidalje med drugim spregovoril tudi o razlogih za zamenjavo nekdanjega trenerja Ernesta Valverdeja, obenem pa je dal jasno vedeti, da so za skromnejše rezultate v dozdajšnjem delu sezone odgovorni tudi nogometaši, ki po njegovih besedah ne trenirajo dovolj. "Veliko igralcev je bilo nezadovoljnih in to nezadovoljstvo se je z vsakim dnem vse bolj kopičilo do točke, ko je bilo potrebno sprejeti določene odločitve," je uvodoma dejal nekdanji odlični levi bočni branilec, danes pa športni direktor katalonskega ponosa, in nadaljeval: "Niso (igralci, op. p.) trenirali dovolj dobro, zato so trpeli tudi rezultati. Ob tem pa je potrebno povedati, da tudi interna komunikacija ni bila na najvišji ravni. Težko bi sodil o tem, ali je bilo kaj težav na relaciji Valverde - igralci, toda po mojih informacijah, je bil spoštljiv odnos vzajemen. Vodstvu kluba sem nato povedal svoje mnenje in predlagal spremembe, ki so bile glede na neprepričljive predstave in apatičnost glavnih akterjev očitno nujne."