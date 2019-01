Abramovič o Tottenhamu: Tam je huje kot v Sibiriji

Multimilijarder Roman Abramovič je pred slabimi 16 leti (2003) vstopil v angleško premier ligo s prevzemom Chelseaja, ki je v vseh teh letih pod 'patronatom' ruskega oligarha postal eno od najboljših evropskih moštev.



Med drugimi so modri osvojili tudi ligo prvakov in petkrat državno prvenstvo, za katerega mnogi menijo, da je najmočnejše ligaško tekmovanje na stari celini. Navkljub vsej slavi, ki jo je Abramovič požel po vseh rezultatskih podvigih zasedbe s Stamford Bridgea, pa v teh dneh na Otoku odmeva odlomek iz knjige'The Club', katerega povzema tudi Daily Mail, v katerem je lastnik Chelseaja priznal, da je imel možnost kupiti tudi preostala dva londonska velikana - Arsenal in Tottenham.