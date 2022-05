AC Milan po zmagi v Veroni ohranja minimalno prednost pred Interjem

Dramatično tekmo so odigrali tudi v Salernitani, kjer je domača ekipa, pri kateri je vratar Vid Belec spet sedel na klopi, gostila neposrednega tekmeca v boju za obstanek Cagliari z novim trenerjem Alessandrom Agostinom. Domači so bili na pragu pomembnih točk, z golom Simoneja Verdija z bele točke so vodili od 68. pa do devete minute sodnikovega dodatka, ko je izenačil Giorgio Altare.

Brez drame ni šlo niti v Benetkah, kjer je Venezia Domna Črnigoja, ki je igral do 79. minute, na tekmi proti Bologni ohranila teoretične možnosti za obstanek. Zmagala je s 4:3, potem ko je najprej vodila z 2:0, potem zaostajala z 2:3, na koncu pa z goloma rezervistov Mattie Aramuja z bele pike in Dennisa Johnsena v tretji minuti sodnikovega dodatka vendarle prišla do treh točk.

Zdaj jih ima 25 in za tri zaostaja za Genoo, štiri za Cagliarijem in pet za Salernitano. Iz nevarnih vod se še nista rešila Sampdoria in Spezia, slednja je danes z 1:3 izgubila proti Atalanti, za katero Josip Iličić še vedno ne igra.

Italijansko prvenstvo, 36. krog, izidi nedeljskih tekem:

