AC Milan prosi UEFO: Izključite nas iz Lige Evropa

Čeprav so si nastop v 'drugorazrednem' evropskem tekmovanju prislužili z osvojitvijo petega mesta v lanski sezoni Serie A, pa si pri milanskem klubu na vse pretege prizadevajo, da v prihodnji sezoni v omenjenem tekmovanju ne bi nastopili. Prepoved nastopanja v evropskih tekmovanjih je Milanu sicer pretila že nekaj časa, saj so v zadnjih dveh sezonah kršili pravila finančnega 'fair-playa', zdaj pa so se za odločili za "samokaznovanje". Tako naj bi klub sam, brez posredovanja UEFE, opravil finančno prestrukturiranje. Nova operativca Rossonerov glavni operativec Zvonimir Boban in tehnični direktor Paolo Maldini se namreč zavedata, da Milan čaka zahtevno poletje, ki bo tako, kot je trend že nekaj let, polno prihodov in odhodov. Ko k temu prištejemo imenovanje novega trenerja, to naj bi postal dosedanje trener Sampdorie Marco Giampaolo, pa v prestolnici mode ne vidijo koristi v igranju tekem Lige Evropa, zgolj nepotrebno oviro.