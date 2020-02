AC Milan vodil že z 2:0, nato pa preobrat in slavje Interja

Modro-črni, ki so bili v tokratnem derbiju 23. kroga italijanskega državnega prvenstva v vlogi domačinov, so bili v prvem polčasu na San Siru v podrejenem položaju, kar sta potrdila tudi zadetka Anteja Rebića v 40. in Zlatana Ibrahimovića v prvi minuti sodnikovega dodatka za vodstvo AC Milana z lepih 2:0.



Toda v nadaljevanju obračuna smo spremljali povsem drugačni podobi večnih mestnih rivalov, ki sta s skupno šestimi zadetki poskrbela za enega od najzanimivejših derbijev "Della Madonnina" v zadnjem obdobju. Rdeče-črni so popustili, zasedba Antonia Contea pa je začela izkoriščati terensko premoč; tako je Marcelo Brozović že v šesti minuti drugega polčasa znižal zaostanek Interja na 1:2, izenačil pa le dve minuti pozneje Matias Vecino.