AC Milan zanesljivo opravil z Leccejem, remi v Firencah

Zasedba iz lombardijske prestolnice je po nadaljevanju po koronski krizi zanesljivo slavila v Lecceju. Po prvem polčasu so vodili za gol, odličen je bil drugi polčas, ki so ga dobili z delnim izidom 3:1. Za AC Milan so zadeli Samuel Castillejo(26.), Giacomo Bonaventura(55.), Ante Rebić(57.) in Rafael Leao (72.), za Lecce, kjer ni igral Žan Majer, pa je edini gol dosegel Marco Mancosu (54./11 m).

Obračun v Firencah med Fiorentino in zadnjeuvrščeno Brescio se je končal brez zmagovalca. Za gostitelje je zadel German Pezzella (29.), za Brescio pa Alfredo Donnarumma (17./11 m).

V elitni italijanski ligi nastopajo še štirje Slovenci. Cagliari Valterja Birse bo v torek gostoval pri Spalu, Parma Jasmina Kurtića pa bo gostovala v Genovi, kjer igra Rok Vodišek. V sredo bo milanski Inter Samirja Handanovića gostil Sassuolo, Atalanta Josipa Iličića pa drugouvrščeni Lazio.

Izida:

Fiorentina - Brescia 1:1 (1:1)

Lecce - Milan 1:4 (0:1)