Heroj Interja, ki je premagal alkoholizem: Rak mi je rešil življenje

Nogomet tu in tam piše zgodbe, ki presežejo igro samo. Francesco Acerbi, 37-letni branilec Interja iz Milana, je živa definicija zgodbe o pogumu, notranji bitki in neuklonljivosti človeškega duha. Človek, ki je dvakrat premagal raka, ušel iz primeža depresije in alkohola ter postal prvak Evrope in Italije. Zdaj je s svojim golom prispeval k Interjevi uvrstitvi v drugi finale Lige prvakov v dveh letih.

V torek zvečer je v dramatičnem povratnem polfinalu Lige prvakov proti Barceloni, ko je Inter zapravil prednost dveh golov, na sceno stopil prav Francesco Acerbi. V izdihljajih tekme se je osrednji branilec znašel v konici napada in s strelom pod prečko svojemu moštvu izboril podaljšek.

Inter je nato zlomil Katalonce in z zmago 4:3 (skupno 7:6) dosegel eno najbolj nepozabnih evropskih triumfov tega desetletja.

Izgubljen v temi

A to ni zgodba o golu. To je zgodba o življenju. Acerbi je do 23. leta igral v tretji in četrti italijanski ligi. Ko je končno prestopil v AC Milan, se mu je sesul svet – tik pred podpisom pogodbe mu je umrl oče. "Želel sem mu dokazati, kako daleč lahko pridem," je povedal za La Repubblico. "Ko ga ni bilo več, je vse izgubilo smisel. Nogomet me ni več zanimal. Padel sem v depresijo. Začel sem piti. Pojavil sem se pijan na treningih."

Francesco Acerbi v dresu AC Milana. FOTO: AP icon-expand

Trpel je za nespečnostjo, pogosto ni jedel. V Milanu je odigral zgolj šest tekem, potem pa je sledil nov udarec – diagnoza: rak na modih. Acerbi je mislil, da je to konec, a pravzaprav je bil to šele začetek njegove preobrazbe.

Dvakrat z rakom in dvakrat zmagal

Po selitvi v tabor Sassuola so mu med rutinskimi testi odkrili nepravilnosti v krvi. Sledila je operacija, nato kemoterapija. Rak se je celo vrnil, a italijanski branilec se ni predal. Bil je odločnejši kot kdajkoli prej. Začel je znova – brez alkohola, s terapevtom ob strani, s prehrano, treningi in novo voljo do življenja.

"Zveni paradoksno, a rak mi je rešil življenje. Brez bolezni bi se verjetno upokojil pri 28. S tem bojem sem dobil drugo priložnost," pravi Acerbi.

Lev v srcu

Acerbi je med slavjem zadetka proti Barceloni slekel dres in pokazal številne tetovaže, ki krasijo njegovo telo. Med drugim tudi dva leva - simbola moči, ki ga spominjata na premagano bolezen. Mnogi ga kličejo "Leone" – lev. Postal je zaščitni znak italijanske trdnosti v obrambi. Leta 2021 je postal evropski prvak z Italijo. Z Interjem je osvojil Serie A, italijanski pokal in zdaj lovi evropsko krono.

Francesco Acerbi je z Italijo postal evropski prvak. FOTO: AP icon-expand

Če bodo Nerazzurri slavili, bo Acerbi pri 37 letih, 3 mesecih in 21 dneh postal drugi najstarejši zmagovalec Lige prvakov – takoj za legendarnim Paolom Maldinijem.

Vzornik z razlogom

Acerbi je več kot nogometaš. Redno obiskuje bolnišnice, kjer spodbuja otroke, ki se borijo z rakom. Pomaga invalidom in sodeluje z dobrodelnimi organizacijami. Leta 2015 je prejel prestižno nagrado Pallone d'Argento za prispevek skupnosti. "Nekoč sem si zastavljal velike cilje. Danes se veselim majhnih stvari. In prav takrat, ko sem to sprejel, so začeli prihajati veliki uspehi," je povedal 37-letnik.

Francesco Acerbi in Simone Inzaghi sta uspešno sodelovala že pri Laziu. Italijanski strateg je branilca pripeljal k Interju, kjer še naprej upravičuje njegovo zaupanje. FOTO: AP icon-expand