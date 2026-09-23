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Nogomet

Achraf Hakimi bo moral na sodišče: potrjena obtožnica zaradi posilstva

Pariz, 23. 09. 2026 17.49 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Achraf Hakimi

Francosko sodišče je danes potrdilo, da se bo začel sodni proces zoper maroškega reprezentanta in nogometaša francoskega velikana PSG Achrafa Hakimija zaradi poskusa posilstva, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

Pritožbeno sodišče v Versaillesu je 19. junija, v času letošnjega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, potrdilo, da bo moral 27-letni Achraf Hakimi na kazensko sodišče zaradi domnevnega posilstva ženske iz leta 2023.

Maročan je vse obtožbe odločno zanikal in se pritožil na kasacijsko sodišče, najvišje francosko sodišče za civilne in kazenske zadeve pa je zavrnilo njegovo pritožbo. Pritožba na kasacijsko sodišče je bila za Hakimija tudi zadnja možnost, da se izogne sodnemu procesu.

Achraf Hakimi
Achraf Hakimi
FOTO: Profimedia

"Po treh letih in pol pravnih bojev ter obrekovanju in blatenju moje stranke s strani obrambe Achrafa Hakimija, je moja klientka odločena doseči pravico in se bo borila do konca," je za AFP dejala odvetnica domnevne žrtve Rachel-Flore Pardo. Njena klientka je februarja 2023, ko je bila stara 24 let, policiji v regiji Val-de-Marne prijavila, da jo je Hakimi posilil.

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Po navedbah policijskega vira je ženska Hakimija spoznala januarja 2023 prek Instagrama, nato pa se je s taksijem, ki ga je naročil nogometaš, odpeljala na njegov dom. Trdila je, da jo je nogometaš najprej poljubil, nato pa se brez njenega soglasja tudi dotikal in jo nato še posilil.

Dejala je tudi, da je uspela odriniti Hakimija, nato pa je poklicala prijateljico in skupaj z njo zapustila dom nogometnega zvezdnika iz Maroka, ki je bil nekaj dni kasneje obtožen posilstva.

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