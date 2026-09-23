Achraf Hakimi bo moral na sodišče: potrjena obtožnica zaradi posilstva

Pritožbeno sodišče v Versaillesu je 19. junija, v času letošnjega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, potrdilo, da bo moral 27-letni Achraf Hakimi na kazensko sodišče zaradi domnevnega posilstva ženske iz leta 2023. Maročan je vse obtožbe odločno zanikal in se pritožil na kasacijsko sodišče, najvišje francosko sodišče za civilne in kazenske zadeve pa je zavrnilo njegovo pritožbo. Pritožba na kasacijsko sodišče je bila za Hakimija tudi zadnja možnost, da se izogne sodnemu procesu.

Achraf Hakimi FOTO: Profimedia

"Po treh letih in pol pravnih bojev ter obrekovanju in blatenju moje stranke s strani obrambe Achrafa Hakimija, je moja klientka odločena doseči pravico in se bo borila do konca," je za AFP dejala odvetnica domnevne žrtve Rachel-Flore Pardo. Njena klientka je februarja 2023, ko je bila stara 24 let, policiji v regiji Val-de-Marne prijavila, da jo je Hakimi posilil.