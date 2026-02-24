Hakimi se bo na sodišču zagovarjal zaradi obtožbe posilstva

Achraf Hakimi trdi, da je povsem nedolžen in da bo resnica prišla na dan.

Achrafa Hakimija čaka sodni postopek, za zdaj še ni znano, kdaj bo prva obravnava. "Danes je obtožba o posilstvu dovolj, da upraviči sojenje, čeprav obtožbe zanikam, prav vse kaže, da gre za laži,", je igralec sodni postopek ocenil na omrežju X.

"Mirno čakam na to sojenje, ki bo omogočilo, da resnica pride na dan,", je dodal 27-letni maroški reprezentant.

Konec februarja 2023 je mlada ženska, takrat stara 24 let, tako kot igralec, najprej odšla na policijsko postajo v Val-de-Marne, kjer je prijavila posilstvo, ne da bi podala uradno prijavo.

"Sojenje je bilo odrejeno na podlagi obtožbe, ki temelji izključno na besedah ženske, ki je ovirala vse preiskave, zavrnila vse zdravniške preglede in teste DNK, zavrnila analizo svojega mobilnega telefona in zavrnila imenovanje ključne priče,", se je odzvala igralčeva odvetnica Fanny Colin.