Aćimović: Fantje so dozoreli na slovenskih zelenicah in verjamem, da bodo navdih prihodnjim generacijam

Slovenski selektor Milenko Aćimović se je ob zgodovinskem uspehu zahvalil igralcem in celotnemu strokovnemu vodstvu reprezentance. "Iskrene čestitke fantom, ki so si s svojim odnosom in trudom popolnoma zaslužili ta uspeh. Garali so od prve do zadnje minute kvalifikacij, ob tem pa vsem pokazali, kako se je treba boriti v dresu z državnim grbom. Fantje so dozoreli na slovenskih zelenicah in verjamem, da bodo predstavljali navdih tudi prihodnjim generacijam. Iz svojih izkušenj vem, da uvrstitev na veliko tekmovanje ostane v tebi za celotno življenje, je ob uvrstitvi na evropsko prvenstvo dejal Aćimović, ki je v igralski karieri vse to doživel v obliki Eura 2000 in SP 2002.