Aćimović: Fantje so si evropsko prvenstvo več kot zaslužili

Čeprav so domači povedli v 56. minuti, so slovenski reprezentanti že 10 minut pozneje preko Nejca Gradišnika izid izenačili in se po zaključnem sodnikovem žvižgu – tekma v dunajskem Novem mestu se je končala z remijem 1:1 – zasluženo (raz)veselili izjemnega uspeha.

"Fantje so skozi celotne kvalifikacije rasli in na najpomembnejših tekmah proti Franciji, Cipru in Avstriji prikazali najbolj zrele predstave," je po uvrstitvi na EP do 21 let prihodnje leto na Slovaškem uvodoma dejal slovenski selektor Milenko Aćimović. Nekdanji odlični nogometaš ljubljanske Olimpije, beograjske Crvene zvezde, Tottenhama, Lilla in dunajske Austrie je s pomočnikom Darkom Karapetrovićem spisal zgodbo o uspehu, že zdaj pa bo treba usmeriti pogled k poletju 2025 in nastopom na velikem mednarodnem odru.

"Z dobrimi igrami, izkazano voljo in željo ter nenazadnje znanjem si je slovenska reprezentanca nastop na EP-ju nedvomno zaslužila. Zdaj pa nas čaka nova obveza, da tudi na Slovaškem prikažemo dobre igre in skušamo iztržiti čim več," je še pristavil zadovoljni Aćimović.