Aćimović po veliki točki v Franciji hvali varovance, a opozarja na Ciper

Dvoboj s Francozi, ki jih je po odstopu Thierryja Henryja vodil Gerald Baticle , ni manjkalo priložnosti na obeh straneh igrišča. Slovenci so z golom Tia Cipota dobili prvi polčas, gostitelji pa so izenačili v 54. minuti, ko je v polno meril Desire Doue . Z nekaj odličnimi posredovanji se je nato izkazal Martin Turk , brez dela pa ni bil niti domači vratar Guillaume Restes. V prvem polčasu so bili za francoska vrata nevarni Tio Cipot, Srđan Kuzmić in Adrian Zeljković , v končnici tekme pa je zapretil še včerajšnji debitant v dresu mlade izbrane vrste Dino Kojić .

Reprezentanca Slovenije do 21 let je tudi v Angersu nadaljevala niz neporaženosti, mladi Slovenci so na šesti tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 iztržili 13. točko in ostali na vrhu skupine H.

Selektor Milenko Aćimović je tekmo zaradi izpolnjene kvote kartonov spremljal s tribune in bil zadovoljen z videnim: "Čestitam fantom in sodelavcem. Fantje so odigrali odlično tekmo, v prvem polčasu so igrali vrhunsko. Na odmor bi lahko šli še s kakšnim golom več, v drugem polčasu pa smo tudi malce trpeli. To je normalno, ko igraš proti tako fenomenalni reprezentanci, kot je Francija. Naši fantje so še enkrat srce pustili na igrišču in pokazali karakter, niso se ustrašili zelo dobre reprezentance Francije. Fantom iskreno čestitam, karakter je odigral veliko, tudi povezanost med njimi. Veselimo se naslednje tekme, smo v igri," je po zahtevnem gostovanju dejal prvi trener reprezentance, ki že močno pogleduje v bližnjo prihodnost. "Čaka nas Ciper, mislim, da je bil to odličen uvod za naslednjo tekmo. Verjamem, da nas bo v Mursko Soboto prišlo podpreti veliko navijačev in bodo fantje odigrali še eno tekmo na ravni kot do zdaj."

Mlade Slovence po vrnitvi v Prekmurje že v torkovem večeru čaka predzadnja tekma kvalifikacij, v Fazaneriji se bodo ob 18. uri pomerili s Ciprom.