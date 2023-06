Aćimović: Jedro smo ustvarili. Upam, da nekateri čim prej rešijo klubski status

Mlada reprezentanca Slovenije je na zadnji pripravljalni tekmi pred jesenskim pričetkom kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 ugnala finske vrstnike. Ob koncu prvega polčasa je po podaji Svita Sešlarja zadel David Flakus Bosilj. Po vsesplošno koristnem obračunu je svoje videnje podal selektor mlade reprezentance Milenko Aćimović.

icon-expand Milenko Aćimović FOTO: Damjan Žibert

Milenko Aćimović, nekdanji član Železničarja Ljubljane, Olimpije, Crvene zvezde, Tottenhama, Lilla, Al Ittihada in dunajske Austrie, bo septembra z reprezentanco do 21 let začel kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2025. Slovenija nastopa v kvalifikacijski skupini H, kjer so še izbrane vrste Bosne in Hercegovine, Francije, Cipra in Avstrije. Junijski pripravljalni obračun s Finsko bo tako zadnji test za mlade slovenske nogometaše pred začetkom kvalifikacij.

"Fante lahko pohvalim za borbo, saj sem že pred tekmo dejal, da gre za specifičen termin. Finci so v tekmovalnem ritmu, vendar se da igrati s srcem, pravo voljo in pristopom. Mislim, da smo prvič po petih medsebojnih tekmah premagali Finsko, zato je še toliko slajše, vendar moram čestitati tudi nasprotnikom. Gre za zelo dobro in zahtevno reprezentanco. Mi lahko zmagamo, če vsi fantje dajo vse od sebe, danes so garali, želim si, da tako igrajo tudi v bodoče. Upam, da se bodo v klubih dobro pripravili in potem nas čakajo kvalifikacije za evropsko prvenstvo," je po zmagi za uradno spletno stran NZS dejal Milenko Aćimović.

icon-expand Svit Sešlar FOTO: NK Olimpija Ljubljana