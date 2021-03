Aćimović: Komaj čakamo, da se prvenstvo začne

"Zavedamo se njihove kakovosti, pogledali smo si nekaj posnetkov njihove igre. So dobro tehnično podkovani, želijo držati žogo, a niso nujno tako fizično čvrsti in nimajo tako radi duela kot recimo naši zadnji nasprotniki Nemci, proti katerim smo se dobro držali," je izpostavil kapetan reprezentance.

Tudi igralci se veselijo izziva in začetka prvenstva na domačih tleh, je na novinarski konferenci povedal kapetan Timi Max Elšnik . "Res smo že malo nestrpni. Komaj čakamo, da se vse skupaj začne, da se lahko pokažemo v pravi luči," je dejal. Uvodna tekma proti aktualnim prvakom in tudi tokrat enim od najožjih favoritov za končno zmago slovenski ekipi ne predstavlja kakšnega posebnega dodatnega bremena, sta danes zagotovila tako Elšnik kot Ačimović.

V ponedeljek so se reprezentanci pridružili še zadnji štirje člani - Adam Gnezda Čerin , Žan Medved , Dejan Petrovič in Žan Rogelj -, tako da je reprezentanca zdaj v celoti zbrana. "Zame je najbolj pomembno to, da so vsi zdravi," je ob tem sporočil Ačimović.

Elšnik je ob tem dodal, da so pretekla prvenstva pokazala, da je kolektivni duh izjemno pomemben faktor. Pogosto pride do presenečenj, tudi zato, ker moštva nimajo veliko časa za priprave. Večina igralcev v slovenski reprezentanci igra v domačem prvenstvu in se zato dobro pozna, poleg tega pa se zaveda, da je pred njimi izjemna priložnost igranja tako pomembnega turnirja na domačih tleh, je izpostavil Elšnik.

Čeprav gledalcev ne bo na stadionih, Elšnik pravi, da je čutiti izraze podpore pred začetkom prvenstva z vseh koncev Slovenije. Na družbenih omrežjih se je s podporo danes oglasila tudi članska reprezentanca, ki se v tem času pripravlja na uvodne tekme kvalifikacij za svetovno prvenstvo.

Ta je na družbenih omrežjih zapisala, da je pred Slovenijo ključnih sedem dni, s čimer se je navezala na obdobje od 24. do 31. marca, ko bo potekal skupinski del eura do 21 let. Tako Ačimović in Elšnik sta se članski izbrani vrsti zahvalila za gesto. "Oni so naši vzorniki in tudi vedo, kaj rabiš za uspeh," je o tem dejal Elšnik.