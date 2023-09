Ačimović: Lille me ni prepričal, zato verjamem v pozitiven razplet Olimpije

Pred gostovanjem ljubljanske Olimpije v Franciji, proti Lillu bo odigrala prvo tekmo skupinskega dela Konferenčne lige, je svoje misli strnil legendarni slovenski nogometaš Milenko Ačimović, ki je v preteklosti zastopal oba kluba. Ljuubljančani se bodo ob Lillu v skupinskem delu tekmovanja pomerili še s Slovanom iz Bratislave in ferskim Klaksvikom. Prenos obračuna Lille – Olimpija od 16.10 na Kanalu A in VOYO.

Aktualni selektor Slovenije U21 Mile Ačimović je k Olimpiji prišel leta 1996 iz ljubljanskega Železničarja.

Olimpija si je zagotovilo mesto med 32 klubi iz 28 nacionalnih zvez, preboj v skupinski del tekmovanja pa je klubu zagotovil 2,94 milijona evrov nagrade. Evropska nogometna zveza ob tem nagradi tudi vsako zmago, remi in morebitno napredovanje v izločilne del.

V sezoni in pol je za zeleno-bele nastopil na 49 tekmah, ob tem dosegel 11 zadetkov v vseh tekmovanjih, januarja 1998 pa dočakal prestop v Crveno zvezdo. V Lille je leta 2004 prestopil iz londonskega Tottenhama, kjer mu ni šlo po načrtih. V Franciji je nato uspešno igral dve leti in pol, Ljubljančan pa je v tem času odločil tudi izredno pomemben obračun proti Manchester Unitedu, ki ga je tedaj vodil legendarni Alex Ferguson.

"To je bilo eno najlepših obdobji v moji karieri. Z Lillom smo se uvrstili v Ligo prvakov in v njej premagali veliki Manchester United. Igrali smo zares dober nogomet in bili smo druga najboljša ekipa Francije takoj za Lyonom. Bili smo dominantni v domačem prvenstvu in evropskih pokalih, zato so spomini na moje obdobje v Franciji izredno lepi," je za uradno spletno stran Olimpije uvodoma povedal Ačimović.

Strelec magičnega gola s sredine igrišča za Bežigradom leta 1999 proti Ukrajini pravi, da težko primerja preteklost in sedanjost Francozov: "Že 20 let je mimo, odkar sem bil del te ekipe, zato težko povlečem vzporednice. Tekme mojih dveh nekdanjih klubov se vsekakor zelo veselim. Lilla sicer ne spremljam več tako podrobno, a glede na videno z evropskih tekem Olimpije in tudi tekme Lilla z Rijeko, bi dejal, da imajo zeleno-beli realne možnosti. Lille me proti Rijeki ni prepričal, zato verjamem v pozitiven razplet, čeprav gre za gostovanje."

icon-expand Mile Ačimović je pred leti v dveh različnih obdobjih opravljal funkcijo športnega direktorja zeleno-belih iz slovenske prestolnice. FOTO: Damjan Žibert

Ačimović je o tem, kako morajo Ljubljančani vzeti prvi dvoboj v skupinskem delu konferenčne lige, dejal: "Fantje ne smejo iti v tekmo z miselnostjo, da nimajo kaj izgubiti. Proti takšnim ekipam lahko samo pridobiš. Veliko so pri Olimpiji naredili že z uvrstitvijo v konferenčno ligo. To je nagrada za vložen trud, vse uspehe iz preteklega obdobja. Je pa treba takšne priložnosti izkoristiti, ker jih v karieri ni veliko. Dobro se bo treba postaviti in iti na glavo. V Evropi druge poti ni," je sklenil nekdanji nogometaš Olimpije, Lilla, Crvene zvezde, Tottenhama, Al Ittihada in dunajske Austrie.