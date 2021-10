Ačimović o bolečem porazu v Albaniji: Dominirali smo vseh 90 minut

Mlada slovenska reprezentanca je nazadnje prijetno presenetila in po preobratu v drugem polčasu v Celju igrala neodločeno 2:2 proti Angliji. V četrti tekmi kvalifikacij so bili slovenski tekmeci Albanci, ki so imeli pred začetkom dvoboja na lestvici dve točki naskoka, na koncu pa je Slovenija po slabem začetku drugega polčasa izgubila z 0:2. Selektor Slovencev Milenko Ačimović je po srečanju v izjavi za uradno spletno stran NZS priznal, da ekipi po takšnem porazu ni lahko: "Lahko rečem, da je za nami tekma, na kateri smo dominirali vseh 90 minut. Nismo izkoristili svojih priložnosti, imeli smo jih pet ali šest, pa še enajstmetrovko. Albanci so bili pri svojih situacijah bolj pri stvari, zadeli so iz dveh ustvarjenih priložnosti. Zagotovo nam je težko, za nami je zahtevna tekma, vendar nimam fantom česa očitati. Že novembra nas čakajo nove tekme in novi izzivi."