Aćimović objavil seznam za Severno Makedonijo, reprezentanca močno pomlajena

V primerjavi z mlado reprezentanco, ki je nedavno nastopala na evropskem prvenstvu do 21 let, je tokrat na seznamu precej mlajših fantov. V kvalifikacijah za naslednje evropsko prvenstvo, ki se začenjajo septembra, lahko namreč nastopajo le igralci letnika 2000 ali mlajši. "Prišlo je do menjave generacij, tako da začenjamo novo zgodbo. Ostalo nam je šest fantov, ki so bili del ekipe na evropskem prvenstvu do 21 let, vsi ostali pa bodo praktično prvič vključeni v mlado reprezentanco Slovenije. Vpoklicati sem želel še nekatere druge nogometaše, vendar so jim udeležbo na tokratni reprezentančni akciji preprečile poškodbe oziroma klubske kvalifikacijske tekme,"je pojasnil Aćimović.