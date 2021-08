Aćimović objavil seznam za uvod kvalifikacij EP do 21 let

"Kvalifikacije začenjamo z novo generacijo nogometašev, ki je edino pravo tekmo doslej odigrala meseca junija proti Severni Makedoniji. Fantje so se takrat prikazali v dobri luči in upam, da bomo podobno krenili tudi v kvalifikacije. Čaka nas natrpan urnik, saj bomo pred tekmo s Češko opravili zgolj dva treninga v kompletni zasedbi," pred prvo kvalifikacijsko preizkušnjo pravi slovenski selektor, ki bo reprezentanco zbral v nedeljo.

Tekma s Češko bo 2. septembra ob 18.00 v Čeških Budejovicah, 6. septembra ob 19.00 pa bo sledilo še gostovanje v Andori. V skupini G so še reprezentance Anglije, Albanije in Kosova. "Skupina je zelo tekmovalna, zahtevna, tako da je težko kar koli napovedati. Mi gremo tekmo po tekmo in trenutno razmišljamo le o Češki, ki je zelo kakovostna reprezentanca," je za Nogometno zvezo Slovenije dodal Aćimović, ki je ekipo vodil proti Češki že v okviru evropskega prvenstva do 21 let 2021, ko sta se reprezentanci v Celju razšli z rezultatom 1:1.

Tokrat bo šlo za popolnoma drugačno tekmo, saj sta obe reprezentanci temeljito pomlajeni, medtem ko bo slovenski selektor iz različnih razlogov pogrešal še nekaj pomembnih nogometašev. Jedro ekipe bodo sestavljali pretežno nogometaši iz slovenske lige. "Redno spremljam naše nogometaše in veseli me, da dobivajo vse več priložnosti za dokazovanje na domači prvoligaški sceni. Klubi resno delajo z mladimi in tako je lažje tudi za reprezentance," je končal Aćimović.

Seznam nogometašev

Na seznamu so vratarji Luka Čadež (Triglav), Žan Luk Leban (Everton) in Martin Turk (Parma), branilci Vid Koderman (Maribor), Žiga Laci (AEK Atene), Michael Pavlović (Olimpija), Gašper Pečnik (Aluminij), Mark Španring (Bravo), Dušan Stojinović (Himki), Žan Trontelj (Bravo) in David Zec (Celje), vezisti Tjaš Begić (Celje), Aljaž Casar (Rheindorf Altach), Benjamin Markuš (Domžale), Enrik Ostrc (Olimpija), Andrej Pogačar (Kalcer Radomlje), Luka Vešner Tičić (Koper) in Mark Zabukovnik (Kalcer Radomlje) ter napadalci Kai Cipot (Mura), David Flakus Bosilj (Verona), Miha Kancilija (Bravo), Aljoša Matko (Hammarby) in Nino Žugelj (Maribor).

Na evropsko prvenstvo, ki ga bosta gostili Romunija in Gruzija, se bo uvrstilo devet zmagovalcev skupin in najboljša drugouvrščena reprezentanca, preostale drugouvrščene pa bodo igrale dodatne kvalifikacije.