Aćimović po zmagi na Otoku: To je velika stvar za slovenski nogomet

Slovenci so navijače v Huddersfieldu utišali že kmalu po uvodnem sodnikovem žvižgu. V 1. minuti je Luka Vešner Tičić poslal nevaren predložek iz prostega strela v kazenski prostor gostiteljev, kjer je Spence skušal razčistiti, a z glavo poslal žogo v mrežo nemočnega Bursika. Angleži se po hladnem tušu niso uspeli pobrati, medtem ko je hitro vodstvo dodatno podžgalo naše mladeniče, ki so s taktično dovršeno in disciplinirano igro ohranili prednost do konca prvega polčasa.

V drugem delu se dogajanje na zelenici ni bistveno spremenilo. Slovenci so podvojili vodstvo v 64. minuti po zelo podobni akciji kot pri prvem zadetku. Tudi tokrat se je z odlično asistenco izkazal Vešner Tičič, ki je lepo zaposlil Marka Zabukovnika. Ta je z glavo matiral Bursika in nakazal, da se bo večer zaključil po slovenskih notah. Angleži so v končni tekme uspeli znižati zaostanek preko Archerja, ki je v 91. minuti po prodoru in strelu z leve strani premagal Turka ter postavil končni rezultat tekme.

Na evropsko prvenstvo se je s 25 osvojenimi točkami uvrstila Anglija, 2. mesto in dodatne kvalifikacije pa je pripadlo Češki. Slovenija je končala kot tretja s 16. točkami na računu, medtem ko so se od 4. do 6. mesta v skupini razvrstile reprezentance Kosova, Albanije in Andore. "Čestitke igralcem in strokovnemu štabu za veliko zmago v Angliji. To je velika zmaga za slovenski nogomet, fantje so bili fenomenalni. Je velika stvar za to generacijo, saj je Anglija zelo kvalitetna. Kvalifikacije so končane. Želeli smo si uvrstitve na evropsko prvenstvo, vendar nam je za kaj več zmanjkal tudi kanček športne sreče predvsem na gostovanjih, kjer smo bili pogosto dominantni v polju a ostajali brez točk. V nogometu se vedno vse vrne, nam se je tokrat v Angliji. Lepo je končati kvalifikacije s tako zmago, tako da se vračamo domov zelo veseli," je za uradno spletno stran NZS po veliki zmagi na Otoku dejal selektor Milenko Aćimović.