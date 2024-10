Aćimović pred Avstrijo: Prihaja tekma, ki odloča o evropskem prvenstvu

"V nogometu takšna tekma ne pride sama od sebe, to se ne zgodi čez noč. Za takšno tekmo je treba biti superioren skozi celotne kvalifikacije, biti eno leto brez poraza in obenem neporažen na zadnjih štirih gostujočih tekmah. Vse to so fantje že naredili, ob koncu kvalifikacij pa prihaja še tekma, ki odloča o evropskem prvenstvu. Fantje so garali za to, trdo so delali, zdaj pa je ostala še ena preizkušnja," je pred ponedeljkovim zborom poudaril Aćimović, ki bo moštvo znova pozdravil v Moravskih Toplicah.

Prvi obračun Slovencev in Avstrijcev je lanskega oktobra pripadel našim fantom, srečanje v soboški Fazaneriji je z zadetkom v 47. minuti odločil Svit Sešlar.