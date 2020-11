Ačimović prevzel krmilo mlade reprezentance: Jedro ekipe ostaja podobno

Tako kot športni direktor slovenskih reprezentanc Miran Pavlin je napovedal, da bodo gradili tako ekipo, iz katere bi lahko kmalu prišlo v člansko vrsto pet, šest nogometašev. " Ti bodo v prihodnosti nosilci in prav je, da čim prej okusijo to najvišjo raven. Jana Oblaka je pri 17 letih v vrata postavil selektor Tomaž Kavčič in vsi vemo, kam je Jan potem prišel," je izpostavil Pavlin, tudi nekdanji reprezentant.

Prav tako ne bo zanemaril slovenske lige. "Petnajst jih je na seznamu, ki standardno igrajo v naši ligi. Ni treba iti za vsako ceno v tujino, da se izbori reprezentančni dres. Pomembno je, da nogometaš igra redno in dobro. Jaka Bijol in Klemen Lovrič sta v reprezentanci A, prišla bi prav tudi nam. Prednost bo imela članska ekipa Matjaža Keka, a mislim, da bova lahko s selektorjem dobro sodelovala in našla način, da se dopolnjujemo," je ocenil Ačimović.

Po prevzemu ekipe je napravil seznam 84, 85 igralcev, ki so bili že v mladih ali celo članskih ekipah, skupaj bo oblikoval jedro petnajsterice. "Nekaj je bilo talentiranih, ki so šli zgodaj v tujino, a tam ne igrajo. Letniki rojstva pri izboru v reprezentanco prav tako zame ne bodo pomembni, ampak pomembno bo, da igrajo najboljši do 21 let. Če bo nekdo star 17 let, ne bom imel nobenih zadržkov, da ga vključim," je priložnost za razvoj mladih igralcev napovedal Ačimović.

" Za zdaj jedro ekipe ostaja podobno, kot je bilo. Analizirali in pregledali smo tudi naslednja tekmeca. Imeli bomo dva treninga, veliko se ne da spremeniti, a igralci se poznajo, saj so veliko že odigrali," je na novinarski konferenci pojasnil nekdanji reprezentant Mile Ačimović .

Napovedal je spremembe tudi v vodstvih reprezentanc do 19, 17 in 15 let, ker bi rad vzpostavil piramido in medsebojno sodelovanje med ekipami. O imenih ta čas še ni želel govoriti, a je poudaril, "da imajo nekdanji veliki igralci to prednost, da vedo, kaj tujina zahteva, kar se je težko naučiti in prav to je razlika med odločnim in dobrim trenerjem".

"To je tudi po SP 2002 pustilo posledice na nas igralcih, to moram priznati, četudi smo bili stari okrog 30 let, ni bilo enostavno. Bila je dodatna prtljaga in smo se morali zbrati pod novim selektorjem. Nekaj takega se bo čutilo tudi pri reprezentanci do 21 let," je Pavlin posredno spomnil na vzrok zamenjave, ki se je zgodila 3. novembra, ko je Primoža Gliho nasledil Ačimović. Zgodila se je po protestnem pismu reprezentantov proti Glihi.

Ačimovič je zatrdil, da to ne bo vplivalo na njegovo oceno posameznikov, ampak dogajanje na treningih in tekmah. "Prvenstva si niso izborili, smo gostitelji, cilj pa je, da pridemo iz skupinskega dela v nadaljevanje . To je dokaj ambiciozen načrt, ampak to je največje nogometno tekmovanje pri nas doslej in se moramo izkazati na igrišču,"je dodal Ačimović.

Po njegovih besedah bosta dodatni motiv za igralce polne Stožice in možnost uveljavitve na evropski in svetovni sceni, ki so mogoča na teh prvenstvih. V svoj strokovni štab je povabil Miša Brečka, s katerim je bil od poletja z ekipo do 18 let, ter Mateja Drobniča, ki je že vpet v mladinski nogomet in je med drugim prvi mladinski trener v Bravu.