Ačimović razkril adute za EP do 21 let

"Iz naše lige je 15 fantov, mislim, da je to dober obet za našo ligo in da fantje dobivajo priložnost. Glede samega izbora sem gledal veliko tekem in analiziral vse prisotne ter razmišljal o vseh njihovih nihanjih. Ti fantje imajo še veliko nogometa pred seboj. Mislim, da so ti na seznamu za zdaj najbolje pripravljeni," je še dodal selektor, ki znova ni vpoklical Jana Mlakarja (Maribor).

"Izhodiščni točki za seznam sta pripravljalni tekmi z Nemci in Rusi. Pogovarjala sva se s selektorjem članske reprezentance Matjažem Kekom glede izbora igralcev, kaj točno, pa naj ostane med nama. Vsi se zavedamo, kakšna priložnost nas čaka in kakšne tekmece imamo pred sabo. Fante, ki sem jih poklical, sem videl, analiziral. Naša velika želja je, da pridemo naprej. Verjamem, da nam lahko s temi fanti to uspe," je uvodoma na novinarski konferenci NZS dejal Ačimović.

Prvič bo izbrance na treningu zbral v četrtek. Prisotnih bo osem igralcev, nato se bo število teh višalo po odigranih zadnjih tekmah v državnih prvenstvih. Po prihodu tujih legionarjev bo prvič vse moči zbral na ponedeljkovem večernem treningu. Torej le dva dneva pred prvim obračunom s Španijo.

Kot vsi, se bo morala tudi slovenska reprezentanca do 21 let prilagoditi razmeram. Ačimović verjame, da jim to lahko uspe. "Sam sem bil s fanti dve tekmi. Oni skupaj igrajo že vse od selekcije U16. Spoznal sem jih in v zadnjem času dobil nekaj dodatnih informacij. Verjamem, da so se skozi leta marsikaj naučili, da so zreli, da vedo, za kaj gre. Vedo, kakšno priložnost jim je nogomet ponudil. Žal mi je le, da ne bo gledalcev. Fantje vedo, česa so sposobni. Verjamem, da se bomo v dobri luči pokazali tako oni kot jaz in celotna reprezentanca," je še zaključil selektor.