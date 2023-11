Aćimović: Septembra in oktobra smo pustili zelo dober vtis

Mlada izbrana vrsta je septembra in oktobra uspešno opravila s prvo polovico kvalifikacij za evropsko prvenstvo za nogometaše do 21 let, ki ga bo leta 2025 gostila Slovaška. Slovenci so dobili tri od štirih preizkušenj, ob porazu s Francijo so premagali Bosno in Hercegovino, Ciper in Avstrijo, z devetimi točkami pa se nahajajo na drugem mestu skupine H. S tremi zmagami in brez oddane točke vodi Francija, tretja je Avstrija, ki je na treh tekmah osvojila štiri točke, Ciper je pri točki, Bosna in Hercegovina pa je izgubila vse tri preizkušnje.