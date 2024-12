Aćimović v dvojni vlogi, nasledil Pavlina na mestu direktorja reprezentanc

"Nogometna zveza Slovenije (NZS) sporoča, da je Izvršni odbor NZS na mesto direktorja nogometnih reprezentanc Slovenije imenoval selektorja reprezentance do 21 let Milenka Aćimovića . Njegov mandat bo trajal do 30. novembra 2026," med drugim piše v uradnem sporočilu za javnost s strani krovne nogometne Zveze.

Milenko Aćimović, priznano in prepoznavno ime v slovenskem nogometu, na mesto direktorja reprezentanc prinaša bogate izkušnje iz igralske in trenerske nogometne kariere. Kot nekdanji reprezentant in pomemben člen nogometne družine je bil aktivno vpet v razvoj igre tako na domači kot na mednarodni ravni. V zadnjem obdobju je na domačem evropskem prvenstvu 2021 vodil reprezentanco do 21 let, letošnjo selekcijo do 21 let pa je z uspehom v kvalifikacijah popeljal na evropsko prvenstvo na Slovaškem, ki bo odigrano prihodnjega junija.