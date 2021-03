Aćimović zadovoljen: Imamo občutek, da smo del nečesa velikega

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let nestrpno čaka sredin začetek evropskega prvenstva, ko se bo v uvodni tekmi turnirja v Mariboru pomerila z branilko naslova Španijo. Kot so sporočili z Nogometne zveze Slovenije, priprave potekajo v skladu z načrti, kar veseli tudi selektorja Milenka Aćimovića.

icon-expand Aćimović (na fotografiji) bo prvo uradno tekmo na klopi mlade reprezentance vodil ravno na domačem EP. FOTO: Damjan Žibert "Pohvalil bi vse pogoje, ki jih imamo v pripravljalnem taboru. V hotelu so nas odlično sprejeli in skrbijo za nas praktično na vsakem koraku. Vsi skupaj imamo nenehno občutek, da smo del nečesa velikega. Zaenkrat vse poteka po načrtih, kar je zelo pomemben faktor," je dejal slovenski selektor Milenko Aćimović. Ta je imel doslej na voljo le igralce iz slovenske lige, v soboto zvečer pa sta se taboru pridružila še Martin Turkin Žan Celar. Slovenska vrsta bo sicer v polni postavi vadila šele v ponedeljek. V fantih vidi 'veliko željo, motiv, mirnost in samozavest'

Že zdaj pa je selektor zadovoljen s pristopom nogometašev in pozitivno miselnostjo, ki bo na tekmah s Španijo, Češko in Italijo zelo pomembna. "Fantje bi najraje že danes igrali tekmo s Španijo. V njih vidim veliko željo, motiv, mirnost in samozavest. Komaj čakajo, da se vse skupaj začne, in nič drugače ni niti pri meni," je poudaril Aćimović. V nedeljo mlado vrsto čaka trening ob 17. uri v ŠC Pohorje. icon-expand