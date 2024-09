Aćimović gleda naprej: Verjamem, da lahko v Avstriji vzamemo tri točke

OGLAS

Nogometna reprezentanca Slovenije do 21 let je na stadionu Fazanerija v Murski Soboti gostila reprezentanco Cipra in z zmago 2:0 ohranila prvo mesto v skupini H kvalifikacij za evropsko prvenstvo.

Na zaključni turnir se bodo neposredno uvrstili vsi zmagovalci skupin ter tri najboljše drugouvrščene ekipe. Preostalih šest drugouvrščenih se bo novembra merilo v dodatnih kvalifikacijah.

Slovenija je v tekmo vstopila kot izrazit favorit in pričakovanja upravičila že v 27. minuti, ko je po podaji Svita Sešlarja iz prostega strela ciprski napadalec Nicolas Koutsakos nespretno izbil žogo v lastno mrežo in dosegel avtogol. Kljub prevladi so Slovenci morali počakati na drugi zadetek vse do 83. minute, ko je Tio Cipot z bližine zadel za končnih 2:0. Slovenija bo zadnjo tekmo igrala 11. oktobra, ko se bo v gosteh pomerila z Avstrijo.

Selektor Milenko Aćimović je po tekmi izrazil zadovoljstvo z rezultatom: "Lahko bi dosegli kakšen gol več, vendar smo zadovoljni s tremi točkami. Pomembno je bilo, da smo pazili, da ob iskanju zadetka nismo prejeli gola. Fantje so bili potrpežljivi in so dočakali priložnost za zadetek. Zavedajo se, kaj nas čaka v Avstriji, in do zdaj jim lahko le čestitam. Navdušuje me njihov karakter, povezanost, prijateljstvo izven igrišča ter njihov pristop na treningih. Vse to kaže njihovo željo po uspehu za Slovenijo. Z optimizmom gledam proti naslednji tekmi in upam, da bodo fantje ostali zdravi. Verjamem, da lahko v Avstriji vzamemo tri točke."

Tio Cipot, ki je z golom za 2:0 potrdil zmago Slovenije, je bil navdušen nad golom na domačem igrišču: "Zadetki na domačem terenu so najlepši, saj imam tukaj največ navijačev in slavje je zato še toliko bolj sladko. Naš cilj ob polčasu je bil doseči drugi zadetek, saj se tekma lahko hitro obrne, če se zapreš in le braniš. Z drugim golom smo umirili igro in tekmo mirno pripeljali do konca."

Adrian Željković je poudaril težavnost tekme: "Tekma je bila res trda, veliko je bilo dvobojev in dolgih, visokih žog. Morali smo se prilagoditi in prevzeti pobudo, da smo lahko igrali našo igro, kar nam je na koncu uspelo. Zaradi preteklih dobrih rezultatov je bil prisoten pritisk, da bo zmaga enostavna, vendar v nogometu ni nič samoumevno – na vsakega nasprotnika se moraš enako dobro pripraviti."