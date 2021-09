Ačimovićevi varovanci do prve zmage v kvalifikacijah za EP 2023

Izbranci slovenskega selektorja Mileta Ačimovića so kvalifikacijski ciklus za zaključni turnir stare celine v Romuniji in Gruziji 2023 pred štirimi dnevi odprli s tesnim porazom proti Čehom, na svojem drugem obračunu v gosteh pa so ugnali tekmece iz Andore.

V prvi polovici prvega polčasa se je na Pirenejskem polotoku odvijal enakovreden boj, veliko dela pa je imel tudi glavni finski sodnik Petri Viljanen, ki je v prvih tridesetih minutah pokazal kar pet rumenih kartonov – tri na domači in dva na gostujoči strani.