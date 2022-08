Adam Delius: Klub želim videti v skupinskem delu Lige prvakov

Ta je izpostavil pomen prihoda Alberta Riere , ki mu je pripisal zasluge za takšen uvod v domačo sezono. "Trener se je s sodelavci iz strokovnega štaba takoj lotil gradnje moštva. Dobro se zaveda, da je njegovo delovno mesto igrišče, ne zanimajo ga druge reči," je povedal in se navezal na prejšnjega stratega Roberta Prosinečkega , s katerim so se razšli v precej povišanih tonih.

"Seveda smo zadovoljni, še bolj kot zaradi samih izidov zaradi spoznanja o izhodišču zahtevnih okoliščin, iz katerih smo vstopili v domačo prvenstveno sezono. Spomnite se, kaj vse se nam je dogajalo in če zdaj pomislim na vse to, je že kar neverjetno, kaj vse smo v kratkem času dosegli. Naš kratkoročni cilj je zadržati to raven pod pritiskom lova tekmecev in pričakovanj javnosti," je za Delo dejal Adam Delius .

Če ne bi Prosinečki šel, bi zabredli v težave

"Robert je bil velik igralec, o njegovem izjemnem razumevanju nogometa ni nikakršnih dvomov. Pri Albertu Rieri je drugače. Prav lačen je zmag, ne sprejema poraza, dva dni se še ukvarja s tekmo. Ekstremno lačen je in to je ta razlika," je poudaril Delius in dodal, da bi "Olimpija dejansko zabredla v težave, če ne bi sprejel te odločitve o zamenjavi trenerja".

Potem ko je, skupaj z igralci, odpustil več kot 50 ljudi, zdaj zagovarja ožjo kadrovsko sliko. "Treba je sestaviti jedro kadra in z njim igrati, ne pa da je v ozadju še 15 ali 20 igralcev s pogodbami in nenehnim ugibanjem, kdaj bo kdo igral. Predvsem pa je nogomet danes študiozna zadeva, video analize so izjemnega pomena. In prav pri tem občudujem našega trenerja Riero. Vsaj doslej je prav vse o tekmecih zadel pravilno do potankosti. In zato je Olimpija v tem kratkem času prišla na vrh. Dirigent na igrišču pa je igralec, ki je že spoznal delo velikih trenerjev pri uglednih klubih. In pri tem imamo tudi srečo."