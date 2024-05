Adam ne dvomi: Vsak, ki je malo gledal nogomet, ve, da je Messi najboljši

Adam Gnezda Čerin blesti v dresu Panathinaikosa in slovenske nogometne reprezentance. V Atenah veliko prostega časa preživi v družbi klubskih in reprezentančnih soigralcev Benjamina Verbiča in Andraža Šporarja. Med snemanjem oddaje Vsi za naše!, ki si jo boste danes zvečer lahko ogledali po Masterchefu na POP TV in VOYO, si je vzel čas tudi za našo spletno stran in odgovoril na nekaj perečih vprašanj.

OGLAS

Vsi Za Naše! z Adamom Gnezdo Čerinom si lahko ogledate nocoj na POP TV in VOYO FOTO: 24ur.com icon-expand

"Lionel Messi je najboljši, sledijo Neymar, Iniesta, Xavi in Cristiano Ronaldo," brez zadržkov izstreli mladi Adam Gnezda Čerin, ko ga vprašamo o najboljših petih nogometaših vseh časov. Med omenjeno peterico so kar štirje zastopali en klub in hitro je bilo jasno, da je Adam navijač Barcelone. Zakaj pa je Argentinec po njegovem mnenju najboljši vseh časov? "Ni potrebna posebna razlaga. Vsak, ki je malo gledal nogomet in se spozna nanj, ve, da je Messi najboljši vseh časov," je neposreden. Messi in Iniesta bi prejela tudi njegovo vabilo na večerjo. "Povabil bi jih na pico v picerijo Garaža. Kobe Bryant mi je všeč zaradi svojega načina dela, ko sem bil majhen, sem veliko spremljal košarko. Messi je najboljši nogometaš vseh časov, Iniesta je moj idol. Tom Cruise je eden najboljših in meni najljubših filmskih igralcev. Tudi LeBron James je ikona športa," je športno obarvano večerjo za šest opisal nekdanji nogometaš Domžal.

Prav v Domžalah je po njegovem mnenju preživel najpomembnejše trenutke v svoji karieri. "Najpomembnejše obdobje vsakega nogometaša je prehod iz mlajših kategorij v člane. To sem jaz doživel v Domžalah in mislim, da je bila to prelomnica, na kateri igralci splavajo ali potonejo." Nogometaš, ki ga je do zdaj v živo najbolj navdušil, je norveški napadalec, ki je eden izmed "plavalcev", saj blesti že od 18. leta starosti. "Erling Haaland je zagotovo glede na predstave, ki jih kaže v zadnjem času, najboljši nasprotnik, proti kateremu sem igral." Spomnimo, Adam je zelenico z norveškim velikanom delil leta 2022, ko se je Slovenija z Norveško dvakrat pomerila v evropski Ligi narodov. Haaland je dosegel zadetek na drugi tekmi, ki jo je njegova reprezentanca po remiju (0:0) na prvem obračunu dobila z izidom 2:1. Če bi bil Gnezda Čerin tako visok, kot je Norvežan (195 centimetrov), verjetno ne bi bil nogometaš, saj bi po njegovem mnenju izbral drug šport. "Če bi bil malo bolj visok, bi bil košarkar. A mislim, da mi moje telesne predispozicije niti ne bi omogočale. Hvala bogu, da sem se odločil za nogomet."